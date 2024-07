Com evitar malentesos durant les vacances si estàs separat i tens fills

El període d'estiu sol ser una època bastant complicada per les persones que tenen fills. I és que, trobar un casal o uns familiars que cuidin els nens mentre treballem pot ser més difícil del que es creu. A més, aquesta situació es complica quan els pares estan separats. Haver de treballar, dividir-se les vacances; com ho fem? A continuació et duem un seguit de consells per tal de regular el temps de vacances durant la separació quan tens fills.

Per a saber com realitzar correctament el repartiment de vacances, cal atendre al signat en el conveni regulador. El problema sorgeix quan en aquest no queden ben clar aquest tipus d’aspectes, i això sol passar habitualment per la pressa amb la qual es redacten, motivada per la situació incòmoda que es genera i que totes dues parts volen finalitzar com més aviat millor.

Prevenir els conflictes

Per això és molt important en el moment de fer-los, pensar-los amb calma i preveient qualsevol classe de situació futura, pel bé dels petits. En el cas que existissin dubtes de quan comencen a comptar les vacances, caldrà regir-se pel calendari escolar dels menors.

Hi ha tres formes en què solen repartir-se: setmanalment, quinzenalment o mensualment.

La primera és l’opció més vàlida sobretot quan els nens són molt petits, per a evitar que el menor no passi massa temps sense veure a l’altre progenitor. A més, ho solen seguir aquells pares que ja tenen aquest mètode durant la resta de l’any.

Pensar en els nens en el moment de la separació és importantíssim / freepik

El quinzenal sol realitzar-se de la següent manera: el pare que gaudeix de la primera quinzena de juliol se’ls queda també els últims dies de juny, i el que gaudeix de l’última quinzena d’agost, els cuida els primers de setembre. I l’any següent l’ordre s’intercanvia.

D’acord a les necessitats

En el mensual, un progenitor els té tot el mes de juliol i l’altre tot l’agost, i els dies que queden resultants de juny i setembre, es reparteixen de forma similar al cas anterior.

Si bé són els mètodes més utilitzats, no són els únics, i tot dependrà de les necessitats de cada nen i de les circumstàncies familiars. Sempre el millor és intentar arribar a acords en cas de conflicte pel bé del menor, ja que el seu benestar ha d’estar sempre per sobre del dels adults.