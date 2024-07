Un estudi apunta que el virus de la grip aviària es pot transmetre a través de la llet de vaques infectades

El món viu un 'boom' sense precedents de grip aviària H5N1. Fins ara, se sabia que aquest cep de la grip A era especialment virulent i perillós per a aus de corral així com per a altres espècies silvestres. Però l'últim any, segons adverteixen els experts i les autoritats sanitàries, no només ha augmentat el nombre de contagis entre aquests animals sinó que, a més, s'han començat a donar casos en mamífers i fins i tot diverses sospites de contagis en humans. Una de les notícies més parlades va ser la detecció d'aquesta grip aviària en una granja de vaques lleteres als Estats Units i la posterior propagació d'aquest patogen en altres ramats i animals de granges properes. Segons recull ara una investigació publicada aquest mateix dilluns a la revista 'Nature', tot apunta que aquest virus es podria transmetre a través de la llet de les vaques infectades així com mitjançant el contacte a través de les glàndules mamàries d'aquests animals.

La investigació, liderada per un equip de científics de la Universitat de Wisconsin-Madison, s'ha centrat a analitzar una mostra de virus aïllada a partir d'una de les vaques lleteres infectades per grip aviària a una granja de Nou Mèxic (EUA). Les proves van demostrar que el virus portat per aquests animals és capaç de replicar-se, infectar i causar la malaltia en mamífers d'altres espècies com ara ratolins i fures. A partir d'aquí, mitjançant experiments de laboratori, també es va comprovar que els animals infectats eren capaços de transmetre el virus als seus congèneres i a les cries mitjançant el contacte amb les glàndules mamàries i amb la ingesta de la llet. Per contra, segons apunten els experiments realitzats fins ara, sembla poc probable que aquests patògens aconsegueixin transmetre's per l'aire com passava, per exemple, amb el coronavirus responsable de la covid-19.

Segons explica Gustavo del Real Soldevilla, investigador del Centre de Recerca sobre Patogènesi i Transmissió de la Grip de l'Escola Icahn de Medicina a Mont Sinaí, aquest estudi obre la porta a fer més investigacions per aprofundir en la naturalesa d'aquestes infeccions entre espècies i, sobretot, en com eventualment podrien aconseguir els humans. En aquest cas, tal com argumenta l'expert, aquests treballs prenen una rellevància especial, ja que estem parlant d'espècies ramaderes destinades al consum humà. "La presència del virus a la llet de les vaques infectades podria convertir-se en una nova via de transmissió tant de cara a les cries d'aquests animals com, potencialment, a l'espècie humana, encara que en aquest cas el risc només es donaria si la llet no fos higienitzada convenientment”, comenta l'especialista en declaracions al Science Media Centre Espanya (SMC).

Canvi a l'estructura del virus

La investigació també apunta a una dada aparentment menor però que, més enllà de tecnicismes, es tracta d'una importància vital. L'anàlisi de la mostra obtinguda al brot de grip aviària en una granja bovina mostra que el virus ha adquirit característiques fins ara inèdites que podrien, alhora, facilitar la transmissió d'aquest patogen entre mamífers i, eventualment, fins i tot entre humans. Segons explica l'equip liderat per Yoshihiro Kawaoka, el virus H5N1 descobert en bovins mostra un conjunt de característiques que permeten adherir-se a la superfície de les cèl·lules tant d'aus com d'humans i, a partir d'aquí, provocar una infecció severa. Això és una cosa que en les versions més 'antigues' del virus no se solia donar pel que, fins ara, es creia que aquest patogen no ho tenia fàcil per 'saltar' fins als mamífers. Les darreres anàlisis suggereixen que això podria haver canviat.