Estrelles de mar: perquè no les hem de tocar ni treure de l'aigua

Quantes vegades hem vist fotografies o vídeos a les xarxes socials de persones ensenyant-nos una estrella de mar que acaben de treure de l'aigua? La malaltissa obsessió per aconseguir likes i la falta d'informació fa que un gest tan aparentment innocent com aquest sigui una sentència de mort per a aquestes criatures.

Les anomenades 'estrelles de mar' són animals de la classe Asteroidea, i pertanyen a la família dels equinoderms. Són una classe composta per prop de 1.800 espècies que es distribueixen al llarg de tots els oceans del món.

Posseeix una part central i cinc braços (encara que hi ha espècies que poden tenir més extremitats). La seva superfície és llisa, granular o amb espines i algunes espècies poden fins i tot regenerar els seus braços danyats o perduts.

S'alimenten de microorganismes a través d'un sistema de filtratge que tenen a la part de baix, però també poden menjar esponges de mar.

Es mouen gràcies a unes petites potetes que tenen als seus braços i s'adhereixen a superfícies gràcies a les ventoses localitzades a les potes.

Estrella de mar / Pixabay

Aquests simpàtics organismes bomben aigua directament en els seus cossos a través d'un sistema vascular aqüífer. Aquest fet les converteix en molt vulnerables a qualsevol forma de contaminació de l'aigua, ja que disposen de poca capacitat per a filtrar les toxines i altres contaminants que conté.

Moren en molt pocs minuts

No obstant això, una altra amenaça està estenent-se a mesura que el turisme de masses va apoderant-se dels seus hàbitats. En aquelles aigües d'escassa profunditat i molt transparents, on les estrelles de mar poden ser localitzades molt fàcilment pels banyistes, aquests animals estan morint per una cosa tan simple com treure-les durant uns minuts del medi marí.

Quan un turista, inconscient sovint dels seus actes, treu una estrella de l'aigua per a posar amb ella i fer-se una foto, el que aconsegueix és que aquest animal deixi d'intercanviar gasos per a la seva respiració i mori en qüestió de pocs minuts. És a dir, acaben asfixiant-se.

El simple fet de tocar-les sotmet a les estrelles de mar a un intens estrès que a vegades els impedeix tornar al seu hàbitat. Encara que resulti difícil de creure, hi ha espècies animals a les quals el grapeig i el tacte per part d'humans poden arribar a causar-los la mort.

Existeix una gran quantitat d'espècies d'estrelles de mar / Pixabay

Si a això s'hi afegeix que les aigües de les platges freqüentades pel turisme solen contenir importants quantitats de protectors solars, bronzejadors, repel·lents d'insectes i altres substàncies químiques nocives per a les espècies marines, és fàcil d'entendre per què hauríem de ser més discrets en la nostra relació amb la fauna salvatge.

Les estrelles de mar no han de tocar-se, ni treure's de l'aigua, encara que sigui per curts espais de temps. El desenllaç més probable després d'aquest gest pot ser la seva mort.

Així que qualsevol foto que es comparteixi a les xarxes socials extraient aquests equinoderms de l'aigua ha de ser objecte de rebuig, i així fer-ho constar perquè els qui vegin aquestes imatges desisteixin d'imitar tan perniciosa actuació.

