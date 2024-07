Així és el projecte que combat la solitud no volguda de la gent gran a les comarques gironines: el 18,65% de la població té més de 65 anys

La Roser Bassaganya, veïna de Ripoll (Girona), té 83 anys i és vídua des de ja fa 24 anys. Viu sola al seu pis i no té família al municipi. Es calcula que a les comarques gironines, vuit de cada deu persones ateses per la Creu Roja pateixen soledat no volguda, especialment les dones majors de 65 anys. Un col·lectiu que cada vegada agafa més pes a la societat.

La població major de 65 anys a la demarcació de Girona suposa el 18,65% del total en l’actualitat, i les projeccions de futur de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) preveuen que aquest col·lectiu representi el 30% de la població espanyola l’any 2074.

“No només es tracta d’un augment de població d’aquest col·lectiu, també hi ha una major esperança de vida que comporta reptes en termes de salut i benestar. S’incrementa la possibilitat de patir discapacitats i dependències. Aquest és un fenomen que perpetua les desigualtats socioeconòmiques, especialment en el cas de les dones”, assegura la Sonia Hernández, coordinadora de Programes de Gent Gran i Persones Cuidadores de la Creu Roja a Catalunya.

La soledat no volgudao les barreres arquitectòniques, entre d’altres, serien algunes de les situacions que ha de fer front el col·lectiu. En aquest sentit, el paper d’entitats com la Creu Roja és fonamental. “La soledat és molt dura i ja fa 24 anys que estic sola. Tinc la sort de tenir una família que es diu la Creu Roja”, explica la Roser, que és usuària del projecte ‘Sempre Acompanyats’.

Acompanyament de la gent gran a les comarques gironines

Per Hernández és fonamental tenir en compte diversos factors a l’hora de superar els reptes que comporta l’envelliment de la població. “És important facilitar la cobertura de necessitats bàsiques, promoure l’autonomia personal i la participació comunitària, a més de donar suport a les famílies en les cures i reduir la bretxa digital”, assenyala.

La Creu Roja va atendre 2.508 persones majors de 65 anys a les comarques gironines durant l’any 2023. La gran majoria de les intervencions van estar vinculades amb l’ajuda a domicili complementària (835), seguida del projecte ‘Enreda’t’ (546) i l’atenció a persones en procés d’envelliment (38).

“Actuem amb les persones de forma integral. Els hi donem oportunitats i recursos per a participar de la vida econòmica, social i cultural amb un nivell de vida i benestar adequat al context de la comunitat en la que viuen. Per això treballem de forma coordinada i complementaria amb els recursos i serveis de la comunitat, afavorint la inclusió i la cohesió”, apunta Hernández.

Com funciona el projecte ‘Sempre Acompanyats’?

La Silvia Gallart, coordinadora de la Creu Roja a Ripoll, és la voluntària que atén la Roser i fa 25 anys que col·labora en agraïment a l’atenció que l’entitat donava al seu fill autista. “Ha deixat de ser algú que truca a la Creu Roja per demanar qualsevol cosa, sinó que és família. És com la meva mare”, explica sobre el vincle generat amb la Roser.

En el marc del projecte ‘Sempre Acompanyats’ s’acompanya l’usuari al metge, l’atenen via telefònica en cas de tenir qualsevol problema, l’ajuden amb els tràmits amb l’administració i les gestions bancàries, l’acompanyen a comprar, li donen suport emocional, i l’acompanyen en les activitats comunitàries i d’oci.

La Roser i la coordinadora de la Creu Roja a Ripoll, Silvia Gallart / cedida

Les visites s’adapten a les necessitats de la persona usuària i s’intenta que el suport sigui el més constant possible. “L’acompanyament a les seves sortides i parlar amb ella a diari li ha donat l’oportunitat d’anar sense por, no faltar a cap cita del metge i ha reforçat la seva autoestima”, apunta la coordinadora de l’entitat al municipi gironí.

Beneficis de l’acompanyament a la gent gran

Gallart destaca que aquest tipus d’intervenció ofereix beneficis com donar escalfor, afecte, tracte humà, seguretat i disminueix el pes de la solitud i l’aïllament social. “Estem convençuts que milloren la seva qualitat de vida. Participar en activitats o passejar els dona l’oportunitat de mantenir-se actius física i mentalment. Això afavoreix la socialització i sentir-se part de la societat en la que viuen”, explica.

Pel seu cantó, Hernández destaca que aquest tipus d’intervenció permet que la persona usuària segueixi a casa seva i dins la comunitat el màxim de temps possible. Això, en conseqüència, suposa una prevenció de la institucionalització. “Potenciem tenir una vida activa, l’autocura i els hi donem els coneixements necessaris per detectar i fer font a situacions d’abús o maltracte, així com a ser autònoms en la pressa de decisions”, assegura.

Per què fer-se soci o sòcia de la Creu Roja?

Projectes socials com aquests que duu a terme la Creu Roja amb persones en risc d'exclusió són possibles gràcies a les aportacions econòmiques de particulars i empreses col·laboradores.

