El banyolí Alfons Martinell guanya el Premi Internacional CGLU Ciudad de México

El defensor de la pau i els drets humans Alfons Martinell ha guanyat el Premi Internacional CGLU Ciudad de México Cultura 21. Es tracta d'uns guardons que convoca l'organisme Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), també coneguda com 'l'ONU de les ciutats', i el govern de Ciutat de Mèxic. En aquesta sisena ocasió, el jurat ha reconegut el banyolí Alfons Martinell en la categoria de Personalitat, conjuntament amb la sèrbia Dragicevic Šešic, que és l'actual directora de la Càtedra UNESCO de Política i Gestió Cultural. Sobre Martinell han reconegut la seva tasca en la reivindicació dels drets culturals i la vinculació d'aquests amb el desenvolupament sostenible.

Alfons Martinell és un professor jubilat de la Universitat de Girona i també va ser tècnic de Cultura i Educació a l'Ajuntament de Girona. Actualment és codirector de la Càtedra UNESCO Pau Casals dedicada a la música i la defensa de la pau i els drets humans. A més, va ser director general de Relacions Culturals i Científiques del Ministeri d'Afers Exteriors de l'Estat entre el 2004 i el 2008. En el seu període en el govern espanyol, Martinell va contribuir en inserir la cultura en les agendes de la cooperació al desenvolupament.

Ara, el defensor dels drets humans ha rebut aquest reconeixement per part de Ciutats i Governs Locals Units per la seva trajectòria a nivell internacional en el reconeixement dels drets culturals. Se'l considera un dels principals experts en l'àmbit de polítiques, gestió i desenvolupament cultural i també en l'àmbit de cooperació.

Els premis es van entregar el 25 de juliol a Ciutat de Mèxic en el marc d'un seminari internacional sobre innovacions culturals dirigides a les ciutats i els territoris. Maritnell ha agraït el reconeixement i ha mostrat la importància de la cultura per al desenvolupament social. Considera que la inversió en cultura és "invertir en felicitat i benestar" i considera que no s'ha de veure com "un luxe o una frivolitat".

El Premi Internacional CGLU Ciutat de Mèxic Cultura 21 també reconeix aquelles ciutats o regions que han impulsat polítiques, programes o projectes que de manera significativa han promocionat l’exercici dels drets culturals a favor del desenvolupament sostenible local. En aquesta sisena edició ha rebut 88 candidatures d’arreu del món relacionades amb aquesta categoria. El jurat ha premiat Gwanak-gu, de la República de Corea, i el seu projecte anomenat 'Capital de la Cultura Juvenil', així com 'Centres d’Informació i Orientació de Medicina Tradicional' de Qullañ Uta, a la ciutat boliviana de La Paz.

També hi ha hagut una menció especial per a Bilbao pel programa 'Bilbao Ciutat de Valors'; Brazzaville (República del Congo) pel 'Cercle Cultural Poto-Poto', iniciat a l’antic ajuntament de la ciutat, un edifici declarat patrimoni nacional que s’ha convertit en el centre d’una àmplia xarxa d’infraestructures culturals urbanes; Esch-surAlzette (Luxemburg) per 'Grans Somiadors'; Novi Sad (Sèrbia) per 'Política cultural de regeneració del patrimoni urbà mitjançant la cultura del diàleg'; Ramala (Palestina), pel projecte 'Fem avançar la cultura' i Xi’an (República Popular de la Xina) per la iniciativa 'Projectes culturals per al benefici públic'.