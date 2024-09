«Al joc de l’Oca no hi ha estratègia, igual que a la vida»

Julieta París publica El poder de la mujer despierta, on aborda les fronteres metafòriques que separen les dones: viure adormides o despertes. El llibre guia les dones cap a la comprensió de l’emoció interna i les condueix cap al treball i anàlisi del seu ésser.

Hem quedat molt aviat. De bon matí ja està desperta?

Molt desperta. Absolutament desperta.

Què és una dona desperta?

Una dona desperta, i també un home, és algú que es menja la vida amb els ulls. Amb atenció, amb curiositat i amb expectació. Sense pors ni prejudicis.

Vostè és així?

Ha, ha. La major part del temps, sí. Ara bé, com tothom, també tinc els meus moments de voler dormir.

Em crida l’atenció que m’hagi recalcat que els homes també podem ser desperts.

Sí, és clar. El llibre porta les dones en el títol perquè és una mena d’homenatge a milers de pacients que he tingut els darrers anys, i la major part són dones. Tots els homes que l’estan llegint em pregunten el mateix que vostè, ja que troben que els està essent molt útil

La major part dels seus pacients són dones, perquè elles solen estar més adormides davant la vida que els homes?

El que passa és que les dones tenen més sensibilitat per a fer teràpia o psicoteràpia, potser tenen menys prejudicis que els homes.

Tenim la vida una mica oblidada?

Força oblidada, vivim en mode automàtic. Més que oblidada, diria que la tenim desatesa, so com el conill d’Alícia en el país de les meravelles, que sempre deia que arribava tard. Aleshores, no som conscients de tot el que ens envolta, per culpa de la pressa ens perdem moltes coses.

Més que oblidada, diria que tenim la vida desatesa, som com el conill d’Alícia en el país de les meravelles, que sempre deia que arribava tard

La societat també està adormida?

Diria que està anestesiada, que és un altre nivell. Estar adormit pot ser un mecanisme de reparació del cos, mentre que estar anestesiat vol dir fugir de la realitat. Em penso que avui hi ha moltes persones que viuen anestesiades, molt desconnectades de la realitat.

A qui li convé, que estiguem anestesiats?

Al poder, probablement.

Què recomana a la gent per què desperti, més enllà de posar el despertador.

La millor manera de despertar-nos, en el sentit literal, és amb la llum que entra per la finestra. Per tant, per despertar-nos a la vida el que cal és aturar-nos una miqueta, deixar les presses i fer l’exercici d’observar tot el que passa al nostre voltant, perquè segur que tard o d’hora ens pot passar a nosaltres.

Estem avui més adormits que en altres èpoques de la història?

No sé si sempre hem estat adormits, però el que és segur és que fa molt que hi estem.

Què ho fa?

Em penso que és una manera que té el poder de controlar-nos. La por és un gran mecanisme de control, i el poder l’utilitza. Quan vivíem en comunitats més petites, no tenia tant sentit controlar-nos, eren comunitats més cooperatives. També hi pot tenir alguna cosa a veure la religió.

Per despertar-nos a la vida el que cal és aturar-nos una miqueta, deixar les presses i fer l’exercici d’observar tot el que passa al nostre voltant

Hi ha qui s’adorm a missa, però no sé si parlem del mateix...

Durant molt temps, la religió ha intentat tenir-nos controlats.

A què s’assembla la vida?

Al joc de l’Oca.

Ni tan sols al parxís?

No, perquè al parxís es pot usar estratègia. Al joc de l’Oca no hi ha estratègia possible, només pots fer el que marquen els daus, com a la vida. Encara que vulguem afrontar la vida amb una estratègia, la vida té sempre una idea diferent, per a nosaltres.

A l’Oca tothom té les mateixes possibilitats d’anar a la presó. Em penso que això en la vida real no és així...

No és una presó literal. Tots, en algun moment de la vida, caurem algun cop a la presó, i estarem uns quants torns sense jugar. O a la posada, d’on no en podrem sortir sense ajuda dels altres. O al laberint, que és el que du la gent a la consulta del psicòleg. O a la casella de la mort, que ens fa tornar a començar.

Tots alguna vegada tornem a començar?

No tots. Però el sorprendria la quantitat de gent que inconscientment, fa servir termes com «no avanço cap casella» o «torno a la casella de sortida».

Tornar a començar és més positiu a la vida que al joc de l’Oca?

Jo diria que sí. I a vegades també és positiu en el joc, tornes a començar i llavors vas d’oca en oca fins al final.

Juga a l’Oca, vostè?

Hi jugo molt. M’agrada mot jugar-hi amb el meu fill. Durant el confinament , tenia set anys i al final va dir «aquest joc té màgia».

Tots, en algun moment de la vida, caurem algun cop a la presó, i estarem uns quants torns sense jugar

Ja que treu el tema: amb la maternitat les dones estan més despertes perquè dormen menys?

La maternitat és un vestit a mida, cada dona ha de viure la seva. Sovint volem transcórrer per la maternitat segons l’experiència d’altres dones, i hem de viure la nostra. És cert que amb la maternitat dorms menys, però també et connectes més a la vida.

Subscriu-te per seguir llegint