ALMA: apropar la salut a milions de persones vulnerables
La guatemalteca Gabriela Asturias, guardonada amb el Premi Princesa de Girona 2025 per un assistent virtual amb IA que ja compta amb més de 3 milions d'usuaris
Karina Zapata Sánchez / EFE
La metgessa i emprenedora guatemalenca Gabriela Asturias ha aconseguit apropar la salut a la població més vulnerable del seu país mitjançant un assistent virtual que usa la intel·ligència artificial per donar consells en espanyol i cinc llengües maies. En una entrevista amb EFE, aquesta jove guatemalenca de 29 anys recorda com va crear aquest producte durant la covid-19: "L'assistent virtual va ser un heroi de la pandèmia", afirma. La missió d'ALMA (Assistent de Logística Mèdica Automatitzada), el projecte pel qual ha rebut el Premi Princesa de Girona 2025, és "digitalitzar el sistema per apropar la salut a la població", explica la metgessa.
Asturias és cofundadora i CEO de la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud (FUNDEGUA), des d'on ha desenvolupat ALMA, una plataforma digital amb intel·ligència artificial que integra un 'chatbot' dissenyat per lliurar als usuaris informació mèdica precisa i adaptada a contextos vulnerables. L'ALMA és un assistent virtual d'orientació en salut, que a més de respondre els dubtes que puguin tenir els usuaris sobre la seva salut amb instruccions clares i senzilles basades en l'evidència científica, també connecta els pacients amb serveis mèdics propers.
La plataforma ofereix atenció tant en castellà, com en cinc llengües maies, amb l'objectiu d'arribar a la major part possible de la població guatemalenca, també la indígena, que habitualment té un índex de vulnerabilitat més alt. Asturias va crear ALMA durant la pandèmia de covid-19 com a resposta a l'alta desinformació sanitària que hi va haver en aquell moment.
La jove guatemalenca recorda que l'assistent va ser un "heroi de la pandèmia", per la bona acceptació que va tenir al principi, tot i que posteriorment la seva popularitat va disminuir gradualment. "Tots estaven cansats de temes de salut", recorda l'empresària, que no obstant això va aconseguir donar la volta a la situació: "Tornar a posicionar ALMA ha estat un repte", afirma.
Actualment, l'ALMA compta amb més de 3 milions d'usuaris i continua la seva fase d'expansió d'aquest assistent, que té diverses vies d'accés. Per rebre orientació per part de l'assistent virtual, els usuaris poden escriure per la web oficial d'ALMA, WhatsApp o Facebook Messenger.
En paral·lel, FUNDEGUA treballa en el desenvolupament d'una app, a través de la qual també es podrà accedir a l'assistent virtual. En aquesta tendència a l'alça, Asturias creu que el guardó Princesa de Girona ha tingut un "important impacte extrínsec", ja que ha contribuït a la recuperació de la visibilitat del projecte.
