Entrevista | María Valverde i Gustavo Dudamel Directora i actiu / Músic i director d'orquestra
"Cal crear llavors d’entesa i educació"
Gabi Rodas
Veient El canto en las manos em reafirmo que res no és impossible.
Així és, res és impossible i tot és possible, i cal entendre que les coses no són com les entenem, que encara ens queda molt camí per recórrer. Cal crear consciència i subratllar que les coses no són com ens han dit que són.
Un advertiment per a l’espectador: la de la Jennifer, el Gabriel i el José, els protagonistes del documental, no és només la seva lluita, és la lluita de tots nosaltres.
María Valvedre: Exactament. Ells són representants no només de la seva comunitat, sinó també una mica de tots nosaltres. Al final es tracta de dignificar la feina que fan com a artistes i el fet de poder ser vistos, fins i tot dins de les seves pròpies famílies, on no els veuen.
El cant de les mans mostra l’aïllament que experimenten els protagonistes pel fet de ser sords, i com prenen consciència que la música no és només un refugi, sinó també la seva salvació i esperança. Vosaltres també enteneu la vostra feina com un refugi davant aquest món que no deixa de cruixir?
Gustavo Dudamel: Absolutament. Crec que la música té un poder i una dimensió que van molt més enllà del simple fet d’entretenir-nos. En el meu cas, realment, és un refugi, un espai de reflexió, de recerca, d’encontre amb aquells valors que transcendeixen l’estètica, el so, la tècnica, i el significat mateix de la música. I això és un poder. Sempre dic als músics amb qui treballo: tenim un poder a les mans, a les ànimes, a l’esperit, que té una dimensió infinita. Una feina que entenc no com un treball, sinó com una missió, creant espais d’oportunitat per a alguns, o molts, que no en tenen, i que comparteixo al més alt nivell, no com a caritat, sinó com a justícia. I sí, com vostè diu, en un moment tan convuls, en què hi ha més soroll que un so harmoniós, hauríem d’escoltar-nos més a través de l’harmonia, malgrat les diferències que puguem tenir, i potser així podríem construir un món millor, molt més just.
"He après a sentir el món a través dels seus ulls, descobrint quin és el veritable llenguatge de l’ànima", confessa Dudamel al final del film. I a la María Valverde, què li han ensenyat la Jennifer, el Gabriel i el José?
M. V.: M’han ensenyat una generositat immensa. També afecte, un afecte que ens han donat, a tot l’equip, no només a mi, pel fet de poder ser vistos. Poder identificar-nos com a iguals ha estat molt important en tot aquest procés creatiu. Per a mi, com a directora, era important dignificar les seves vides, pel que ells m’han donat. A vegades penso: he estat una molt dolenta cineasta, però vetllava pel seu benestar. En el moment del part, per exemple, un moment que vam viure i que va ser preciós poder acompanyar-los, recordo estar asseguda amb la directora de l’hospital demanant que, si us plau, la dona del Gabriel tingués una intèrpret amb ella per poder tenir un part digne. Com a cineasta hauria d’haver optat per no tenir intèrpret perquè era el que naturalment havia de passar, però em sentia amb una missió: ella necessitava un part digne. La generositat que hem anat creant mútuament és la base d’aquesta història.
La tria de Fidelio no és casual: una història que parla de l’amor, la llibertat i la lluita contra l’adversitat, quelcom que Beethoven coneixia molt bé.
G. D.: Quan estem tan allunyats d’aquests herois, com Beethoven, idealitzem moltes coses, i sovint no veiem la seva realitat. Seria fascinant poder-se asseure al seu costat i conèixer Beethoven com a persona. Vaig fer una estada a Princeton, on tenen un dels quaderns d’esbossos de Beethoven; és a dir, on escrivia tots els exemples que després li servien per construir una simfonia o una òpera. La cal·ligrafia i tot el que Beethoven hi anotava reflecteix realment aquesta tempesta emocional que es convertia en creativitat, aquell patiment, el d’un músic que es queda sord i que no pot percebre de forma natural el que ell mateix concebia. És molt fàcil dir: sí, però ell va néixer sentint i després ho va perdre. Però ell va fer tot el contrari. Beethoven va ser un compositor que va transcendir, va canviar una època, i encara avui és un compositor completament avantguardista, sobretot si escoltem la seva música final, la música de cambra, les darreres sonates, amb una càrrega creativa que fins i tot nosaltres, els músics, a vegades no entenem. Admiro la seva força de voluntat, malgrat totes les adversitats. Beethoven va ser una autèntica estrella del rock de la seva època, un mar d’emocions. Sense haver-lo conegut personalment, sento que a través de la seva música el puc conèixer íntimament.
Quins sentiments l’han envaït en el seu debut com a directora?
M. V.: Tinc molts nervis i sento molt de respecte, perquè m’he dedicat molts anys a ser actriu i és la primera vegada que em poso a dirigir una història molt personal que he anat construint amb el temps, amb un equip que he creat al voltant de la història, i que he aixecat des de zero. Estrenar a Màlaga i l’oportunitat tan gran que ens han donat amb la clausura del festival Atlàntida, amb tot el pes que això comporta, està molt bé, però el més important per a mi era aconseguir que els protagonistes se sentissin identificats amb la història que explicava d’ells. Aquest és el màxim assoliment que podia aconseguir com a directora i, sobretot, que puguem conscienciar moltes més persones, tant oients com persones sordes, sobre aquesta justícia que busquem amb aquest projecte, que tothom pugui tenir el seu espai en la creativitat i ser vist. Cal trencar les barreres que nosaltres mateixos hem construït, i sembrar llavors d’entesa i educació. L’accés a la llengua de signes és fonamental, en l’àmbit de la salut, de l’educació, i nosaltres, les persones oients, tenim la responsabilitat d’obrir aquestes portes.
