Mor l'actor Cesc Queral, conegut per interpretar el personatge de la Vicenteta
El personatge cabaretesc es va popularitzar al concurs 'Tres pics i repicó' de TV3
Cesc Queral, actor, còmic, guionista i docent barceloní que es va fer molt popular a finals dels anys 80 i principis dels 90 amb les seves aparicions a TV3 interpretant el personatge de 'la Vicenteta', ha mort aquest divendres 15 d'agost, segons ha comunicat la seva família.
Nascut a Barcelona i criat al barri de Sants, el jove Queral aspirava a convertir-se en historietista del TBO però va canviar aquesta primera vocació per la interpretació i, després de diverses experiències en petites companyies teatrals, va fundar el 1977 l'Escola d’Actors de Barcelona, que també es va encarregar de dirigir. Va alternar la docència amb els treballs com a intèrpret teatral i còmic de varietats i el 1988 va fer la seva primera aparició televisiva al programa de TV3 'Tres pics i repicó', dirigit per Joaquim Maria Puyal i presentat per Antoni Bassas.
En aquest programa, barreja de concurs i comèdia, Queral interpretava el personatge còmic 'la Vicenteta', una veterana cupletista valenciana que havia arribat a Barcelona a la recerca d'una oportunitat. El personatge es va fer enormement popular i l'actor li va treure partit protagonitzant diverses gires per tot Catalunya, València i les Balears amb un espectacle centrat en 'la Vicenteta'. També va participar en altres muntatges, així com en programes de televisió i ràdio, tot sense deixar el seu lloc al capdavant de l'Escola d'Actors.
