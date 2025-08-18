Una covid més contagiosa repunta amb les interaccions de l’estiu
Les vendes de tests a les farmàcies augmenten el 125% des del maig davant una nova variant que no provoca casos més greus però es transmet més que no d’altres d’aquesta patologia.
Patricia Martín
Tot i que per a molta gent la covid sigui un mal record de la pandèmia, el fet cert és que continua entre nosaltres, i causant estralls. A més, no se cenyeix a l’hivern, com sol passar amb el virus de la grip, sinó que els contagis s’intensifiquen quan hi ha més interaccions socials, com sol passar cada estiu. De fet, aquest any, per cinquè any consecutiu, al juliol i a l’agost s’ha registrat un repunt d’infeccions, tot i que està molt lluny de les grans onades del 2020 i el 2021. A més, gràcies a la immunitat adquirida, els símptomes que provoca són molt més lleus.
Segons l’informe de vigilància d’infecció respiratòria aguda de l’Institut de Salut Carlos III, la taxa d’infeccions –a finals de juliol– era de 252,7 casos per cada 100.000 habitants, molt per sota del llindar epidèmic, establert en 400 casos per 100.000 habitants, però, en tot cas, és alta per a aquesta època de l’any i superior a la registrada en el mateix període de l’estiu passat. L’informe confirma que la covid és el principal virus respiratori que s’ha detectat, amb una positivitat setmanal superior al 20%.
El repunt es nota en un augment de la pressió assistencial a les consultes, als hospitals i també a les farmàcies, on la venda de tests de detecció de covid, combinat o no amb la prova de la grip, s’ha enfilat. En concret, ha crescut un 125% des de maig. Segons les dades obtingudes per la consultora IQVIA, proveïdor de serveis de recerca clínica, durant l’hivern es va produir un pic de vendes de proves autodiagnòstiques a les farmàcies, com sol passar cada període hivernal, des de l’any 2020.
Després del pic, es va produir una caiguda de vendes, que van començar a recuperar-se a partir de la segona setmana de maig. I la comercialització de tests ha tingut una tendència a l’alça durant el juliol i els primers dies d’agost. Així, si al maig es venien una mitjana de 55.000 capses per setmana, al juliol l’import s’ha incrementat a més de 123.000 capses de tests setmanals, un 125% més.
El repunt estiuenc està causat per una nova variant del virus, anomenada stratus o variant XFG, que és el 22,7% dels contagis a finals de maig arreu del món, davant el 7,4% registrat un mes abans. Per això l’Organització Mundial de la Salut (OMS) monitora aquesta soca des de juny, juntament amb la variant NB.1.8.1., que també provoca una bona part dels contagis mundials.
Els símptomes
La stratus no provoca casos més greus ni tampoc un augment rellevant de les morts, però sí que és vigilada per la velocitat de transmissió i la capacitat per mesclar-se genèticament amb altres soques. De fet, les anàlisis preliminars mostren que es tracta d’una variant recombinant, fruit de la fusió de dues d’anteriors.
Els símptomes que provoca són semblants als de soques anteriors: febre, tos, esgarrifances, mal de coll, afonia, congestió o fatiga, que se solen prolongar entre tres i quatre dies, de mitjana. A la nova variant s’hi afegeix l’augment dels contactes que es produeixen a l’estiu, amb festivals de música massius, aglomeracions a les estacions i les festes populars, a més de les nombroses visites culturals. I, tradicionalment, els contagis augmenten amb les interaccions socials.
