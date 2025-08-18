Les dades sobre la natalitat a Espanya espanten: una baixada alarmant!
Es preveu que cap a mitjan segle la població global comenci a baixar
EP
Les dades relatives a la natalitat són bastant nefastes. Segons una anàlisi feta per Funcas i publicat l'11 de juliol d'aquest 2025, amb motiu del Dia Mundial de la Població, a Espanya els naixements han caigut un 38% des del 2008. Aquesta és la tercera caiguda més gran de la Unió Europea.
Segons es desprèn de les dades, només la superen Letònia (amb una caiguda del 41%) i Grècia (40%), mentre que la natalitat només augmenta a Alemanya, amb un creixement del 2%, i països petits com ara Luxemburg, Xipre o Malta.
A més, l'anàlisi mostra que la xifra de naixements va caure a 22 dels 27 països de la UE en els 15 anys transcorreguts entre el 2008 i el 2023, des de l'inici de la Gran Recessió fins a l'últim any complet amb dades disponibles.
En concret, revela que Cantàbria és la regió de la UE que registra un descens més gran dels naixements entre el 2008 i el 2023 (49%). A Espanya la segueixen Astúries (45%), La Rioja (43%) i les Canàries (42%).
En total, 15 CCAA i les dues ciutats autònomes figuren entre les 50 regions europees (d'un total de 220 amb dades) amb les caigudes més grans de la natalitat des del 2008.
Funcas adverteix que la persistència de taxes de fecunditat inferiors al nivell de reemplaçament provocarà una "notable reducció" de la població activa i afectarà els sistemes de pensions, sanitari i d'atenció a majors dependents, així com el mercat de l'habitatge.
"En les pròximes dècades, Espanya, com a bona part del món, experimentarà una transformació demogràfica sense precedents", ha explicat la directora d'Estudis Socials de Funcas, María Miyar.
"Es tracta d'un desafiament per a la planificació pública, però també per a la inversió privada, que s'haurà d'adaptar a una realitat poblacional molt diferent"
Segons Funcas, la xifra actual de naixements a Espanya, "de poc més de 300.000 a l'any, amb prou feines arriba a la meitat dels registrats abans de la caiguda de la segona meitat dels anys setanta del segle passat". Fins aleshores, recorda, la xifra anual de naixements s'havia mantingut "per sobre dels 600.000, amb poques excepcions", des de mitjan segle XIX.
A més, adverteix que "la contracció de les cohorts joves no se circumscriurà als països més avançats" i assenyala que el "notable descens" de la natalitat a Llatinoamèrica, l'Àfrica subsahariana, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient "anticipa fins i tot un alentiment o una reversió dels fluxos migratoris que avui tenen". "Es preveu, de fet, que cap a mitjan segle la població global comenci a baixar", avisa.
