Quina orientació ha de tenir el meu habitatge per tenir una temperatura confortable durant tot l'any?

L'expert en eficiència energètica i arquitectura ens dona la resposta

Quina orientació ha de tenir la meva llar?

Balma Simó

Quan parlem d'edificar hi ha diversos mites al respecte. Un d'ells és que si volem aconseguir que el nostre habitatge sigui confortable respecte a la temperatura ha d'estar ubicat al sud. Però això realment és cert? L'arquitecte Jordi Martí amb formació en eficiència energètica ens ho explica!

En zones fredes

L'arquitecte defensa que orientar la llar al sud continua sent una bona decisió en molts casos, sobretot a zones fredes. "A l'estiu em taparà bé i a l'hivern entrarà el sol, perquè passa més baix", detalla Martí mentre mostra un exemple.

Per a ell, la clau és aplicar solucions com tendals, persianes, ràfecs i vegetació pensada per adaptar-se a cada estació de l'any. "Aquesta casa en algun moment tindrà una bonica ombra gràcies a les fulles de la parra", apunta l'expert.

Al seu torn, afegeix amb ironia: "Alguns [...] vau comentar que s'escalfarien com un pollastre. [...] Doncs jo continuo considerant bona idea orientar-se al sud, perquè és fàcil protegir-se a l'estiu".

I si fa més calor que fred?

L'estratègia canvia quan l'estiu domina el calendari: "Si on vius a l'hivern fa fred, és bona idea orientar-se a sud. Si no fa fred a l'hivern i l'estiu és molt llarg i calorós potser sí que és bona idea orientar-se al nord". A més, la façana, en rebaixar la radiació directa, redueix el risc de sobreescalfament. "A nord no tens mai sol", recorda, excepte si es viu a l'hemisferi sud, on, com ell mateix aclareix, tot s'inverteix.

Dues opcions per situar l'habitatge

El nord no només és útil per a climes càlids, també pot ser estratègic per a habitacions molt concretes. "Jo orientaria a nord un estudi si hi passaràs moltes hores i necessites una llum difusa i constant", suggereix l'arquitecte.

Tot i això, és contundent amb altres orientacions: "L'est i l'oest millor evitar-los, perquè és complicat controlar la llum del sol; especialment oest, a l'estiu pot ser horrible". I amb un to humorístic limita la decisió a dos motius: “Així que o ho fas perquè tens unes vistes espectaculars o perquè estàs fent la casa del teu pitjor enemic”.

Si donde vives en invierno hace frío, es buena idea orientarse a sur. Si no hace frío en invierno y el verano es muy largo y caluroso quizá sí es buena idea orientarse a norte. ¡No existe una receta única para todos!

Dissenyar a partir de l'entorn i el clima

Martí insisteix que no hi ha solucions universals. Cada habitatge s'ha de pensar a partir del clima i l'entorn: la millor orientació és la que respon al lloc amb intel·ligència.

