Entrevista | Carlos Latre Actor còmic, imitador i presentador
«Tenim la pell massa fina, si fas un acaudit atrevit et denuncien»
Juan Suárez
Participarà en la nova temporada del programa Got Talent, en quins altres projectes treballa ara?
Segueixo encantat a Mediaset i seguiré l’any que ve. A més, tinc projectes propis entorn de l’entreteniment, com una productora audiovisual. Comencem a donar formació d’entreteniment i talent i estic preparant el meu nou xou, que faig un any sí i dos no, i l’any que ve toca. Hi ha un projecte nacional i un altre internacional, hem de veure cap a on anem i estaré sobre l’escenari.
Serà com Babylon Show o una cosa pròpia en una altra direcció?
Estem conversant amb Mediaset per a crear nous formats i espero que l’any que ve tinguem alguna cosa. No tinc nom ni res, només la voluntat. En televisió cal seguir endavant.
Sent que l’audiència no el va tractar bé amb el seu programa Babylon Show o el succeït és part de l’espectacle?
Sempre m’he sentit molt ben tractat i volgut pel públic, però el món de la televisió té variables que no controles pesi a l’esforç i la voluntat que posis. En aquest moment el focus estava posat en la guerra mediàtica entre David Broncano i Pablo Motos, sabia que anava a ser així i vaig demanar paciència per a poder assentar el programa i créixer esperant que amainessin les aigües del terratrèmol Motos-Broncano, però la televisió viu de resultats immediats i si alguna cosa no funciona... girem full! No ho considero un fracàs sinó un aprenentatge, tornaria a fer el mateix una i mil vegades.
Li ha servit per a valorar millor els seus treballs?
Crec a evolucionar, aprendre, créixer, en nous reptes. I és el que fet i continuaré fent, hi ha moments bons i moments per a aprendre.
L’humor en la televisió es cotitza car o va per ratxes d’encerts?
Els formats d’humor no tenen molta cabuda en televisió, hi ha col·laboradors, seccions o un to humorístic en un determinat programa, però no hi ha programes d’humor com a tal. Hi ha exemples, com Vaya Semanita, Polònia o el programa de Bertín Osborne, amb un fons humorístic impressionant. Les cadenes autonòmiques tendeixen més a tirar de formats d’humor, però falta molt humor perquè la gent està massa cabrejada.
Quin és el seu secret inconfessable per a imitar a personatges?
La meva capacitat d’observació. Un estudi neurocientífic de la Universitat de Màlaga, pel qual ens acaben de premiar, ha conclòs que tinc una capacitat d’observació més d’un trenta per cent superior a la mitjana habitual i això fa que em fixi absolutament en tots els detalls i que tingui una visió de 360 graus, que pugui veure el que desprèn el personatge. Aquest és un dels meus secrets, per descomptat.
És més fàcil imitar a Donald Trump o a Pedro Sánchez?
Els tinc ben dominats als dos, m’agrada més imitar a Trump ja que és un personatge més divertit, independentment del seu discurs polític i que estiguis més o menys d’acord en la seva manera de plantejar-ho. És un personajazo quant a moviment, gestos, expressar la seva prepotència... Tot això ho fa molt ric en matisos.
La intel·ligència artificial ens canviarà el sentit i la percepció de l’humor?
Hi ha un gran corrent negatiu entorn de la intel·ligència artificial i jo opino tot el contrari. Crec que serà una cosa absolutament positiva que té els seus riscos, com tota novetat. Penso que ens farà millors personal i humanament i que l’humor, com a tal, sortirà guanyant amb això. La IA serà la tercera revolució tecnològica mundial i l’humà, això de pell, el viu, cobrarà molt més sentit i importància.
Políticament parlant Espanya no està per a moltes bromes, veritat?
Està justament per a tot el contrari, necessita més riures, hem de fer més humor, riure’ns més de nosaltres mateixos. Tenim la pell massa fina últimament, des de fa uns anys estic una mica espantat perquè no pots dir o fer res, no pots fer un acudit atrevit perquè et denuncien o detenen. Per fer un mal acudit o un bon acudit, depèn de qui l’escolta o l’interpreta. No cal posar límits a l’humor, mai, i cal riure cada dia. Com deia Chaplin: «Un dia sense riure és un dia perdut».
Es troba més a gust com a imitador, actor còmic o presentador?
Em sento còmode en totes les facetes que faig perquè són fantàstiques. Poso l’ànima per a fer-ho bé, però fujo de la idiosincràsia espanyola d’etiquetar-ho tot. Soc imitador i moriré imitador, soc multdisciplinar i per això el meu últim xou es deia One Man Show ja que ballava, cantava, imitava i interpretava. Ara estic en una nova idea de fer de coach de grans actors per a encarnar a personatges en biopics i és un treball molt bonic. El món del cinema veu ara que la imitació és part de la interpretació i de les tècniques actorals.
Com veu el moment de la televisió a Espanya?
Està en un moment perillós. Es concentren molts continguts nous, gairebé digitals, dins de la televisió analògica per a donar-li un canvi i atreure a gent jove, però no s’aconsegueix en la mesura que la televisió ho requereix. La televisió com a tal, com a aparell, necessita una revolució i canviar cap a un gran dipòsit de continguts que barregi el digital i l’analògic. És un debat llarg perquè hi ha dues vies de comunicació: els que només veuen xarxes i no han vist la televisió mai i la gran majoria dels televidents, cada vegada més envellits, que només veuen la tele i no les xarxes. Són perfils que cal tractar d’unir i això requereix d’un gran esforç, és complicat.
Amb què somia?
Amb viure molt de temps per a continuar aprenent, soc una ment inquieta i un aprenent de tot
