Els Labubu: la veu de la Xina irromp en l'oci global
La febre mundial pels orelluts ninots de peluix genera una onada d’orgull nacional en un país faltat de poder tou; hi ha dues ments darrere d’aquest fenomen que ha trencat les fronteres geogràfiques i generacionals
Adrián Foncillas
Un adolescent obre una capsa i descobreix un lletjot peluix d’orelles punxegudes, enormes ulls ovalats i un inquietant somriure dentat. Són escenes freqüents a TikTok, de vegades acompanyades de sanglots i altres senyals d’ansietat. Es diu Labubu i és l’última sensació després de trencar les fronteres geogràfiques i generacionals, concitar l’interès tant de psicòlegs com d’analistes de mercat i crear una era en què la Xina també té veu en l’oci global. Es va poder comprovar a Barcelona fa quinze dies, amb les enormes cues que es van formar en l’obertura de la primera botiga oficial a Catalunya que en ven.
Amb ells s’ha vist Rihanna, David Beckham o Dua Lipa. Les noves remeses solen provocar esperes nocturnes davant les botigues i a l’abril es van desencadenar fragorosos aldarulls en una botiga londinenca. En el mercat negre es paguen centenars o milers d’euros per uns ninots amb un preu oficial que oscil·la entre els 20 i els 40 euros. Recentment es va subhastar a Pequín un Labubu de mida humana per 1,08 milions de iuans, uns 130.000 euros. Alguns turistes planegen els seus viatges per la Xina seguint la ubicació de les botigues físiques. Serà una moda tan efímera com tantes d’altres però ja és lucrativa com poques.
Hi ha dues ments clares darrere del fenomen. Kasing Lung, de 52 anys, va néixer a Hong Kong i aviat es va traslladar amb la seva família a Holanda. Allà va créixer la seva afició al folklore nòrdic i el món èlfic, que mai abandonaria. Ja de tornada a l’Àsia va triomfar com a il·lustrador de llibres infantils i el 2015 va crear la col·lecció The monsters amb diversos personatges, Labubu entre ells.
Wang Ning era un jove emprenedor desorientat quan va entrar en una botiga de joguines per a col·leccionistes a Hong Kong. De tornada al continent va obrir la seva primera i minúscula Pop Mart a Zhongguancun, un districte del nord de Pequín, llavors dedicat al comerç electrònic i freqüentat per joves en la vintena de classe mitjana. Quinze anys després compta amb 530 botigues arreu del món, un parc temàtic a la capital i 46 milions d’usuaris només a la Xina. Acaba d’entrar al llistat de les 10 fortunes nacionals més grans amb 22.000 milions de dòlars i és, als 38 anys, el més jove de tots. Els camins de Lung i Ning es van creuar quan el primer va firmar una llicència exclusiva amb Pop Mart el 2019. Pocs sabien de Labubu fins que Lisa, cantant del grup sud-coreà de pop Blackpink, en va penjar a les xarxes socials un enganxat a la seva motxilla. I, llavors, el frenesí.
Diversos factors expliquen l’èxit d’un ninot anodí per al profà. Les capses cegues n’és el principal. Cada Labubu és una sorpresa perquè no saps quin has comprat fins que l’obres. El mètode assegura l’immediat xut de dopamina i incentiva el col·leccionisme, amb els models més cobejats arribant a milers d’euros a eBay i altres plataformes digitals. L’artificial escassetat també hi ajuda. Pop Mart fa remeses curtes que estimulen les llargues esperes i ha sublimat les edicions ultraexclusives en regions concretes que s’esgoten en segons.
L’alternativa per obtenir un Labubu és el mercat de segona mà, sempre més car i sovint falsificat. Aclareixen els psicòlegs que l’experiència desborda la simple transacció econòmica. És el repte de la caça, la satisfacció de la conquesta. És també la tranquil·litzadora sensació de pertinença grupal i connexió social. Tot això sobrevola la certesa que no són bonics ni serveixen per a res. Els Labubu engrandeixen l’oferta joguinaire amb què molts adults s’escapen de la seva àrida quotidianitat i recuperen la seva infància.
Al marge de saberuts debats psicològics també han generat una onada d’orgull. A la premsa nacional i internacional abunden les al·lusions a una Xina sobtadament cool, trendy o fashion. La Xina sempre va naufragar en el poder tou, definit pel politòleg Joseph Nye com la capacitat d’un país perquè la resta desitgi el que té. La batalla amb els EUA, far cultural d’Occident, es dona per perduda, però veïns asiàtics com Corea del Sud o el Japó també li han passat la mà per la cara.
Civilització vasta i mil·lenària
Molts són encara incapaços d’anomenar un grup de música, un escriptor o un director de cine xinesos, una punyent paradoxa per a una civilització vasta i mil·lenària, però els brots verds no escassegen. Els xinesos han demostrat amb TikTok que són capaços de vibrar en la mateixa longitud d’ona que la joventut global. Ne Zha 2, l’adaptació libèrrima del clàssic La investidura de los dioses, s’ha convertit aquest any en la pel·lícula d’animació amb més recaptació de la història.
I el videojoc Black myth: Wukong, basat en l’obra germinal Viaje al Oeste, va ser un èxit global de seguida que va sortir l’any passat. Que la Xina coli al món els Labubu, una moda tan absurda com tantes parides a Occident, és el corol·lari que també vola els dics de l’oci global. En aquest sector ja té un paper actiu, per primera vegada exportadora després de dècades com a simple importadora.
