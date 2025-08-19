Mustique, el paradís on els famosos viatgen per deixar de ser-ho
L’illa caribenya s’ha convertit en la destinació preferida de multimilionaris i celebritats de primer ordre per als quals la privacitat és la prioritat absoluta
Nando Salvà
Hi ha moltes persones adinerades que volen exhibir riquesa a paradisos com Saint-Tropez, les Maldives, Barbados, The Hamptons, Eivissa o Míkonos, si no és que, és clar, s’estimen més el Carib. En aquest cas, el més habitual és que optin per construir-se una casa a Moskito, les 50 hectàrees de terreny a les illes Verges Britàniques, que Richard Branson ha convertit en un edèn tropical per a multimilionaris, o a Canouan, un tros de terra que acull megacomplexos turístics i pistes d’aterratge privades. Mustique també és al Carib i també ofereix blau cel i un paisatge exuberant, però és una altra cosa: un lloc en què els rics i famosos poden deixar d’exercir de famosos mentre continuen fent molt de rics.
Pertanyent a l’arxipèlag de Saint Vincent i les Grenadines, són la destinació preferida de molts empresaris d’èxit i celebritats de primer ordre per als quals la privacitat és la prioritat. La pista de l’aeroport no és prou llarga perquè hi aterrin jets privats i, ja que els llums d’aterratge estan prohibits, no es permeten arribades després de la posta de sol. No hi ha creuers, ni clubs de platja exclusius, ni restaurants de xefs famosos, ni boutiques d’alta costura, ni discoteques. Els paparazzi hi estan vetats i, fins fa no gaire, fins i tot es revisaven les llistes de passatgers dels vols que arribaven per impedir-ne l’entrada. Les celebritats hi viatgen per no haver de preocupar-se per les càmeres ni, per tant, pel pentinat o el que vesteixen, i s’obliden dels seus cotxassos per desplaçar-se entre platges en carros elèctrics de golf.
De Bill Gates a Oasis
La llista de noms il·lustres que han visitat Mustique al llarg de dècades és com un resum de la història de la cultura pop: Paul Newman, Raquel Welch, Johnny Depp, Jude Law, Adam Clayton, Paul McCartney, Bryan Ferry, Bill Gates, Robbie Williams, Tom Ford, Harry Styles, Daniel Craig i Emma Stone només en són alguns. Mick Jagger té dues cases a l’illa, i gràcies als seus consells David Bowie s’hi va construir una mansió d’estil balinès després de casar-se amb la model Iman. No obstant, el cantant va deixar de passar-hi temps perquè a ella la incomodava que tot el personal de servei fos de raça negra. Kate Moss va celebrar a Mustique el 50è aniversari, i Ana Boyer hi va contraure matrimoni amb Fernando Verdasco. També s’explica que, no fa gaire, Noel i Liam Gallagher (Oasis) van coincidir en un local de l’illa sense saber que tots dos s’hi allotjaven.
Dos hotels i un bar
És possible que cap d’aquestes estrelles hagués arribat a visitar-la si no fos per la princesa Margarida del Regne Unit. Ella és qui realment va posar Mustique al mapa. El 1960 va rebre com a regal de noces un terreny de quatre hectàrees a l’illa de mans de l’excèntric aristòcrata britànic Colin Tennant, més tard lord Glenconner, que anys enrere havia adquirit l’illa per 45.000 lliures quan encara no tenia aigua corrent ni embarcador ni pista d’aterratge, amb la intenció inicial d’utilitzar-la com a plantació de cotó. A la seva parcel·la la princesa va construir una vila que va batejar Les Jolies Eaux, un lloc on es dedicava a fumar sense parar abillada amb caftans, organitzava vetllades juntament amb estrelles de rock i magnats o celebrava desenfrenades festes. Des d’aleshores, Mustique ha sigut un lloc de retir habitual per a la família reial britànica. La reina Isabel II i el príncep Felip la van visitar fa sis dècades, i sembla, a més, que el príncep Andreu presumptament va cometre a l’illa alguns dels delictes sexuals de què l’han acusat.
Avui hi ha a l’illa unes 120 viles, entre les quals s’inclouen riads marroquins, cases japoneses, palauets italians i el tipus de picador en què James Bond es relaxaria després d’una missió; totes disposen del seu propi personal de servei. A més, l’illa acull dos hotels, The Cotton House i Firefly, i un únic bar, Basil’s, que fa 50 anys que funciona i el 2018 va ser reformat sota la direcció del dissenyador Philippe Starck.
Els qui se sentin temptats i disposin dels diners per permetre’s el caprici, han de saber que la temporada alta a Mustique va de desembre a abril –el setembre i l’octubre són temporada d’huracans–, i que per arribar-hi primer cal volar a Saint Lucia, Barbados o Saint Vincent per després agafar una avioneta o un catamarà. Quant a l’allotjament, hi ha la possibilitat de llogar la vila més gran, The Terraces, una imponent propietat situada dalt d’un turó dins d’una finca privada de set hectàrees. Només costa uns 125.000 euros per setmana.
