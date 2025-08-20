La vaga de fam d'un alcalde de Castella-la Manxa per aconseguir la construcció d'un institut al seu municipi
Agustín Jiménez ja va protagonitzar una vaga de fam anys enrere
EP
Des d'aquest passat dilluns, l'alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, està en vaga de fam. Aquest ha convocat els mitjans per donar explicacions sobre aquest afer. I és que, el seu municipi necessita la construcció d'un institut, i com des de l'administració no es fa, ha decidit prendre mesures extraordinàries per tal que facin cas.
Es dona el cas que fa 13 anys, Agustín Jiménez també va protagonitzar una vaga de fam, aquesta vegada contra els impagaments del Govern de Castella-la Manxa, que feia nou mesos havia canviat del PSOE el PP, amb María Dolores de Cospedal de presidenta.
En aquella ocasió, la vaga no va ser en solitari, ja que el llavors alcalde de Villahermosa, Isidro Villamayor, va fer el mateix i pel mateix motiu.
Una vaga de fam que arrencava un 17 de febrer del 2012 que afrontaven, segons declaraven llavors a Europa Press, "amb dolor" però amb l'"ànim intacte" per estar lluitant i defensant els seus pobles.
Agustín Jiménez era a més aleshores, vicepresident de la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) a Castella-la Manxa. L'escenari per protagonitzar aquesta protesta també va ser l'Ajuntament de la localitat. Una vaga de fam que va portar després de trobar-se amb l'alcalde de Villahermosa els dies previs.
"Espero que la protesta cali en la consciència de María Dolores de Cospedal", defensava llavors Jiménez, que arribava a assegurar que prenia aquesta decisió fins i tot després d'haver vist "plorar" altres alcaldes de la regió que en època de retallades no podien "pagar els seus funcionaris".
Fi a la vaga sis dies després
Va ser el 23 de febrer, sis dies després, quan Jiménez posava fi a la vaga de fam, i ho anunciava a través d'un comunicat remès als mitjans de comunicació en què explicava les raons.
Defensava llavors que les paraules del llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en què mostrava la seva intenció de poder articular un mecanisme perquè els ajuntaments poguessin pagar les factures pendents, va ser el motiu que el va portar a deposar la protesta.
En les explicacions, fins i tot va tenir bones paraules per al llavors president de la FEMP a la regió, l'ara diputat autonòmic del PP Santiago Lucas-Torres, que li assegurava que havia tingut "converses fluides" amb el Govern regional de cara a trobar solucions.
L'alcalde de Villahermosa, al seu costat, va abandonar un dia abans la vaga de fam en patir un deteriorament important del seu estat de salut. Després d'una revisió mèdica diària, i després de conversar amb qui va ser secretari general dels socialistes de Ciudad Real, Nemesio de Lara, una anàlisi mèdica que va detectar sota nivell de sucre en sang, caiguda de tensió i freqüència cardíaca en nivells mínims, va acabar portant-lo a prendre la decisió de deixar la protesta.
Un institut, la seva reivindicació
El primer regidor de Noblejas deixava de dinar aquest dilluns a les 7.00 hores, iniciant així la vaga de fam en senyal de protesta i per reclamar la construcció de l'Institut d'Educació Secundària al municipi.
"Avui, a les 0.00 hores he començat una vaga de fam en protesta de la desatesa d'Emiliano García-Page envers Noblejas", assegurava ahir el missatge enviat als mitjans per informar de l'inici del seu dejuni.
Denunciava aquest regidor que des del 2011, tots i cadascun dels exercicis de col·laboració "en positiu" que des de Noblejas han ofert a la Junta per construir l'institut i assolir una solució han obtingut "un eixordador silenci, que deixa ben clar el menyspreu més absolut a la localitat, a la seva gent, als partits polítics i als regidors que han representat unanimitat".
Campanya veïnal
Aquesta acció de l'alcalde per l'institut a la localitat, també es reflecteix a la campanya 'Institut en Nobleges Ja', impulsada per la comunitat educativa de la localitat, amb el suport de l'Ajuntament de Noblejas, ha aconseguit demanar més de 2.500 suports reivindicant la construcció d'un centre educatiu de Secundària a la localitat des del llançament de la campanya de recollida de signatures.
Una campanya recollida al seu propi portal web a institutonoblejasya.es que suposa únicament l'última acció en una reivindicació mantinguda al municipi des de fa 18 anys.
Així ho va exposar l'alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, en declaracions a Europa Press, subratllant que la primera sol·licitud formal a la Junta es va aprovar al ple municipal de Noblejas l'any 2007.
"Nosaltres ens vam posar en contacte amb el Govern regional del president Barreda i al darrer Consell de Govern, l'últim juny del 2011, es va aprovar la creació de l'Institut d'Educació Secundària número u a Noblejas, que acolliria la població de Villatobas i de Villarrubia, aquí a Noblejas", relata el primer edil.
Tot i això, 14 anys després, l'aprovació del projecte continua sense materialitzar-se, malgrat el compromís de l'Ajuntament de Noblejas d'aportar el projecte i els recursos per fer front a la seva construcció.
"L'Ajuntament ja va dirigir una missiva a la Delegació Provincial i a la Conselleria oferint-los un projecte d'institut", explica Jiménez, apuntant que "el projecte està fet i els diners preparats" amb l'objectiu que es trigués com a màxim un any a finalitzar-lo i que estigués operatiu.
El primer edil insisteix en les motivacions de la reivindicació, apuntant que "no hi ha cap poble a Espanya de més de quatre mil habitants que no tingui un institut de Secundària".
