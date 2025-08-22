La síndrome de 'burnout' està afectant moltíssim els bombers
Les seves tasques són tan complexes que emocionalment acaben esgotats
A. Arenas / C. Expósito / D. Di Marco / F. J. Sanclemente / M. Torrado
Ser bomber és un ofici molt sacrificat, tant físicament com emocionalment. A més, que et jugues la vida diàriament. Moltes persones no som conscients de tots els esforços i sacrificis que fan aquests cossos de salvament. Apaguen incendis forestals, fan rescats en edificis amb flames, atenen i salven persones en accidents i inundacions...
La síndrome de 'burnout' –un estat d'esgotament emocional, despersonalització i pèrdua d'eficàcia professional– ha esdevingut una amenaça creixent per a aquests treballadors essencials. Analitzant 36 estudis sobre aquest assumpte, el nostre equip ha arribat a la conclusió que el desgast emocional és una realitat freqüent i preocupant al col·lectiu dels bombers. Paradoxalment, la investigació sobre el tema continua sent escassa en comparació amb altres professions de risc, com ara personal sanitari o policies.
Riscos més enllà del foc
Ricardo comença el seu dia sabent que no tornarà a casa fins a l'endemà. Mentre que la majoria de les persones tenen una jornada laboral de vuit hores, per a un bomber el torn dura 24 hores seguides. Això vol dir estar disponible, alerta i preparat des que entra al parc, a les 8:45 del matí, fins a la mateixa hora de l'endemà.
No és fàcil tenint en compte que la seva feina va molt més enllà d'apagar focs. De vegades li toca obrir la porta d'un avi que no respon a les trucades dels seus familiars per esbrinar si continua amb vida. D'altres s'ocupa de contenir una fuga de gas, o d'intervenir en un accident o fins i tot assistir a un intent de suïcidi. Tot plegat, la seva rutina està marcada per la incertesa, i cada sortida exigeix no només destresa tècnica, sinó també temprança, empatia i capacitat per actuar sota pressió. I encara que en teoria poden dormir a la nit, a la pràctica poques vegades descansen bé: les alarmes poden sonar en qualsevol moment.
Les demandes laborals excessives, com ara l'exposició constant a situacions d'emergència, els torns prolongats i l'ambigüitat de rol, figuren entre els principals desencadenants de la síndrome del 'burnout' en aquests professionals. A més, la manca de reconeixement institucional i l'escàs suport organitzacional agreugen la situació.
No a tots els bombers els afecta igual
No a tots els afecta igual. En l'àmbit individual, certs trets de personalitat, com el neuroticisme, una baixa autoeficàcia i l'ús d'estratègies evitatives d'afrontament poden actuar com a factors de risc afavorint l'aparició del 'burnout'.
Per contra, la intel·ligència emocional i la recerca de sentit a la feina poden funcionar com a factors protectors.
Cansament, alteracions del son i lesions
El 'burnout' no només porta a patir cansament o desmotivació. Les seves conseqüències afecten greument tant la salut del bomber com el servei que presta a la comunitat. Els estudis inclosos en la nostra revisió mostren una associació clara amb diversos trastorns psicològics, com ara la depressió, l'estrès posttraumàtic i les alteracions del son.
En l'àmbit físic, el desgast emocional ha estat vinculat amb un augment del risc de lesions musculoesquelètiques. A més, el 'burnout' afecta negativament el rendiment, augmentant la possibilitat d'errors, l'absentisme i els problemes de seguretat laboral.
La paradoxa del bomber “vocacional”
Podríem pensar que tenir una forta vocació és un factor positiu. Això no obstant, es pot girar en contra en determinades circumstàncies, intensificant l'impacte emocional de les situacions crítiques i actuant com un factor de risc en contextos d'alta càrrega afectiva. De la mateixa manera, l'autocompassió, encara que generalment protectora, es pot convertir en un risc en bombers quan no s'acompanya d'estratègies adaptatives.
Fins i tot el suport social, tradicionalment valorat com a esmorteïdor de l'estrès, ha mostrat resultats contradictoris: en contextos organitzacionals tensos o poc funcionals, el suport entre companys pot no ser suficient o fins i tot perjudicial, augmentant l'esgotament emocional.
No es considera una malaltia professional
Tot i la seva gravetat, el 'burnout' no està reconegut com a malaltia professional a Espanya, cosa que impedeix als bombers accedir a intervencions específiques. Aquesta omissió contrasta amb països com Suècia o Canadà, on hi ha protocols estructurats per a la seva prevenció, com el model de gestió de l'estrès per incidents crítics (CISM, per les sigles en anglès).
La nostra revisió sistemàtica assenyala, a més, una preocupant manca d'estudis realitzats en el context espanyol, cosa que limita la capacitat de dissenyar polítiques adaptades a les particularitats del país. El buit es torna més greu si es considera el recent augment de fenòmens climàtics extrems, com la dana del 2024, que multipliquen les exigències sobre aquest col·lectiu.
Tenir cura dels que ens cuiden
Davant d'aquest panorama, seria interessant, individualment, apostar per programes d'entrenament en regulació emocional, resiliència i estratègies actives d'afrontament. En l'àmbit organitzacional, es podria actuar millorant el clima laboral, aclarint els rols, equilibrant la càrrega de treball i enfortint el lideratge.
El 'burnout' en bombers no és un signe de feblesa, sinó una resposta comprensible davant d'un entorn laboral desafiador i que exigeix un nivell d'esforç emocional constant. Reconèixer-ho com a risc psicosocial i desenvolupar polítiques públiques de prevenció i atenció, més enllà de les obligacions mínimes establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, seria de gran ajuda per a aquest col·lectiu.
La salut mental dels qui ens protegeixen no pot esperar. Reconèixer el problema, invertir en prevenció i adaptar les organitzacions a les necessitats reals del treball d'emergències no és només una qüestió de justícia laboral, sinó de responsabilitat social.
Per Alicia Arenas Moreno, professora de Psicologia Social de la Universitat de Sevilla, Carmen Rocío Expósito López, investigadora en Psicologia de les Organitzacions de la Universitat de Sevilla, Donatella Di Marco, professora Permanent Laboral de la Universitat de Sevilla, Francisco José Sanclemente Ibáñez, professor Ajudant Doctor, Organització d'Empreses de la Universitat de Màlaga, i Sevilla.
