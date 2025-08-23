El pediatre respon: "La lactància no afecta l'enllaç entre la mare i el nadó"
Després d'anys creient el contrari, ara un pediatre desmunta aquest mite
Maria Rueda
Quan parlem de lactància hi ha moltes persones que ho associen amb un enllaç més estret amb la mare. Però la realitat segons el pediatre Carlos González és que això és una faula. Així doncs, ara toca aclarir qualsevol dubte que quedi al respecte.
A més, l'especialista ha explicat quin paper juguen els pares i els avis a l'enllaç que puguin crear amb el nadó.
La lactància no influeix en el nexe
L'alletament no influeix en la connexió entre progenitora i descendent, tal com ha explicat l'expert, que assegura que hi ha diversos estudis científics els resultats dels quals sempre indiquen que l'aferrament entre tots dos pot ser segur o insegur, però en cap cas depèn de la lactància.
De fet, González ha expressat que "la proporció de nens amb aferrament segur a la seva mare és més o menys la mateixa amb el pit que amb el biberó perquè l'aferrament no depèn de la lactància". En tot cas, si el fill té un aferrament insegur amb la mare, el motiu serà completament diferent del de donar el pit, ha insistit.
El paper dels pares
Pel que fa a si el pare pot ser el primer a crear un vincle fort amb el seu fill, l'especialista ha estat rotund: “El que passa és que en general tots els nens tenen una primera relació d'aferrament que és gairebé sempre amb la mare”. Tot i això, ha afirmat que hi pot haver excepcions, ja que cada família és un món.
"Alerta amb els avis!"
Per a Carlos González hi ha una primera relació, que normalment és la mare, i més endavant es creen les relacions d'aferrament secundàries. És aquí on entra en joc el pare, del qual ha donat entendre que hi ha una certa competència per guanyar-se aquest aferrament: “El pare, ho sento, però el més que podem aspirar és ser el més important de les relacions secundàries”.
Per concloure el seu argument, l'expert ha manifestat que s'han d'esforçar, ja que hi ha altres membres de la família crucials per als més petits: "El pare pot aspirar a ser el més important de les relacions secundàries, però compte amb els avis".
