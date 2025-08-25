Els bombers podran gaudir de nous drets gràcies al nou conveni aprovat pel Govern
Després de tanta lluita, ho han aconseguit!
Maria Rueda
Finalment, el Ministeri de Treball i Economia Social, dirigit per Yolanda Díaz ha aprovat el nou conveni dels bombers forestals. Aquest any, igual que altres, els incendis són els protagonistes dels incendis en diversos indrets.
Aquest nou document, que arriba després de molts anys de reclamacions sindicals, ha estat publicat aquest passat dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), per la qual cosa va entrar en vigor el 21 d'agost.
Arriba un canvi històric en un moment clau
L'acord suposa un canvi històric per a les Brigades de Reforç a Incendis Forestals (BRIF), un col·lectiu que sempre ha estat reivindicant les seves precàries condicions laborals.
Amb aquest acord, es posa fi a la consideració dels brigadistes com a “personal eventual estacional” i els passen a la categoria de “bombers forestals”, amb contracte fix per a tots els dies de l'any.
Yolanda Díaz ha mostrat la seva total satisfacció pel nou conveni a través del seu compte de Bluesky: "No es pot protegir sense condicions laborals dignes", ha expressat de manera rotunda la ministra.
Increments salarials i millores laborals
Aquest canvi, que ha arribat per quedar-se, destaca per tenir un increment salarial d'entre el 15% i el 20% i una revaloració del complement d'operativitat, amb aplicació retroactiva des de l'1 de gener del 2025. D'altra banda, la jornada laboral s'ha reajustat per fer uns torns més organitzats.
També inclou un altre tipus d'emergència
Els vendavals, nevades o cerques de desapareguts, entre altres tipus d'emergències, també entraran a partir d'ara dins de les funcions dels bombers forestals, que tindran vuit hores diàries de feina i 35 setmanals.
Quan tinguin lloc els incendis, com està succeint en aquests moments, els torns es crearan en cicles de nou dies, i s'alternaran jornades d'11 hores de feina i 5 hores d'especial disponibilitat durant sis dies, amb tres dies de descans en finalitzar.
Quan s'acabi la temporada de risc d'incendis, el personal també es dedicarà a la prevenció de possibles focs en un futur.
