Els bombers podran gaudir de nous drets gràcies al nou conveni aprovat pel Govern

Després de tanta lluita, ho han aconseguit!

Els bombers, treballant en un dels incendis a Santiago.

Els bombers, treballant en un dels incendis a Santiago. / Jesús Prieto

Finalment, el Ministeri de Treball i Economia Social, dirigit per Yolanda Díaz ha aprovat el nou conveni dels bombers forestals. Aquest any, igual que altres, els incendis són els protagonistes dels incendis en diversos indrets.

Aquest nou document, que arriba després de molts anys de reclamacions sindicals, ha estat publicat aquest passat dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), per la qual cosa va entrar en vigor el 21 d'agost.

Arriba un canvi històric en un moment clau

L'acord suposa un canvi històric per a les Brigades de Reforç a Incendis Forestals (BRIF), un col·lectiu que sempre ha estat reivindicant les seves precàries condicions laborals.

Amb aquest acord, es posa fi a la consideració dels brigadistes com a “personal eventual estacional” i els passen a la categoria de “bombers forestals”, amb contracte fix per a tots els dies de l'any.

Yolanda Díaz ha mostrat la seva total satisfacció pel nou conveni a través del seu compte de Bluesky: "No es pot protegir sense condicions laborals dignes", ha expressat de manera rotunda la ministra.

Increments salarials i millores laborals

Aquest canvi, que ha arribat per quedar-se, destaca per tenir un increment salarial d'entre el 15% i el 20% i una revaloració del complement d'operativitat, amb aplicació retroactiva des de l'1 de gener del 2025. D'altra banda, la jornada laboral s'ha reajustat per fer uns torns més organitzats.

‼️No se puede proteger sin condiciones laborales dignas. Publicamos en el BOE el nuevo convenio con TRAGSA, la empresa pública que ejecuta proyectos de desarrollo rural,protección del medio ambiente y actuaciones de emergencia. ¿Qué medidas entran en vigor tras el acuerdo con los agentes sociales?👇

— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 20 de agosto de 2025, 10:14

També inclou un altre tipus d'emergència

Els vendavals, nevades o cerques de desapareguts, entre altres tipus d'emergències, també entraran a partir d'ara dins de les funcions dels bombers forestals, que tindran vuit hores diàries de feina i 35 setmanals.

Quan tinguin lloc els incendis, com està succeint en aquests moments, els torns es crearan en cicles de nou dies, i s'alternaran jornades d'11 hores de feina i 5 hores d'especial disponibilitat durant sis dies, amb tres dies de descans en finalitzar.

Quan s'acabi la temporada de risc d'incendis, el personal també es dedicarà a la prevenció de possibles focs en un futur.

