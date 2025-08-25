De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
El domini d’una web a nom d’aquest empresari permet vincular-lo amb empreses d’asfaltatge, de peix i una fàbrica de pizzes
Acaba d’acceptar una pena de sis mesos de presó per frau fiscal i està pendent d’un recurs del TS per una altra sentència de dos anys i mig
Lara Graña
Eusebio Novas acaba de celebrar els 40 anys. Ho ha fet després d’acceptar una pena de sis mesos de presó i d’haver recorregut al Tribunal Suprem (TS) una altra sentència de dos anys i mig de privació de llibertat, en els dos casos per frau fiscal. Si bé no constava com a accionista, administrador o apoderat, va ser un dels promotors del denominat Grup Vinova, qualificat per la fiscalia com una carcassa, una "gran simulació" per donar aparença de societat alimentària solvent de cara a clients i entitats financeres. Que tot era una gran tampa es va saber massa tard.
Sota la gestió de Vinova es va enfonsar la cadena de botigues Hiperxel (marca comercial de Xeldist Congelados), la més gran del nord-oest espanyol, amb més d’un centenar de punts de venda. Entorn de 300 persones, la majoria dones, van acabar al carrer.
Res sobre ell
Eusebio Novas és un home més aviat esmunyedís. Es deixa veure a les xarxes socials dels seus coneguts. Però sembla que no ha trepitjat mai un notari ni tampoc el registre, tot i que serpenteja en el món mercantil com si aquest fos el seu hàbitat natural.
No sol deixar rastre documental, almenys amb el seu nom. Per això no hi ha res sobre ell (i tot sobre el seu soci, Juan José Villamizar Velásquez) en l’informe de l’administrador concursal d’Hiperxel, que ha demanat una sanció superior als set milions d’euros en un procediment encara obert. Per això no va anar a judici per la pèrdua de 3,5 milions d’euros de Suelo Empresarial Atlántico (SEA) que van provocar Vinova Group i VIP Salnés per la compra d’un terreny en un parc industrial a Arousa; simplement perquè sobre el paper no era ningú.
Per això els fons d’inversió que van prestar nou milions a Vinova per comprar la cadena de congelats (Certior i Resilience Partners, amb base a Hèlsinki i a Luxemburg) no havien sentit parlar mai d’ell fins que el van descobrir per aquesta investigació. Només coneixien Juan José Villamizar. Perquè Eusebio existeix, però no hi és.
El domini d’una pàgina web d’una empresa que no existeix el vincula ara amb una altra xarxa d’empreses amb base a Olot, Barcelona i Madrid. En aquest revoltim sortiran noms com Seatuna, Frigomar Seafood i Torino Artisane. També Archan Kapital, la direcció del qual va negar fa un any a Faro de Vigo, del mateix grup editorial que Diari de Girona, cap vincle amb Novas, assegurant que ni tan sols el coneixia. El fil del qual cal tirar és llarg.
Seatuna es presenta com a "líder en importació i exportació de peix congelat". El CIF de la seva denominació social (no és una empresa com a tal) és B42768291 i presenta dos domicilis: avinguda de Manoteras, a Madrid, i carrer Tarragona, a Barcelona. El domini, donat d’alta el 2022, té com a titular Eusebio Novas, com testifica Red.es, dependent del Ministeri per a la Transformació Digital. El CIF que aporta en el seu apartat d’"avís legal" es correspon amb el d’Archan Kapital, web que ara consta "en manteniment" i que es presentava sota el lema "l’aglomerat és la nostra raó d’existència". El seu domicili social és un dels dos que aporta Seatuna, la "pesquera" del domini que té Novas com a titular, a Barcelona.
Segons assenyalen Experian Bureau Empresarial i el Registro de Aceptaciones Impagadas, proporcionats per la consultora Axesor, Archan suma impagaments amb entitats financeres, de rènting o societats de garantia recíproca per uns 280.000 euros.
Faro de Vigo va consultar la direcció d’aquesta societat també pels impagaments, a més del vincle amb l’exsoci de Vinova, però no va donar resposta. Archan sí que ha reconegut que havia col·laborat en obres d’asfaltatge amb Construcciones y Viales de Salnés (Covisa) [la seva fàbrica va ser precintada al març per no disposar de llicència], de la qual va ser accionista una de les mercantils vinculades a Novas.
L’administrador d’Archan Kapital és Adrián Fernández, que ocupa el mateix càrrec en una altra empresa, Frigomar Seafood, que té el mateix domicili social que la firma d’aglomerats i també que Seatuna. També aquí consten impagaments. Va declarar una facturació d’uns 14,5 milions d’euros el 2023, un 154% més que l’anterior.
Estirant el fil
Arran d’un correu electrònic, Faro de Vigo va poder arribar fins a la pàgina web de Seatuna (no té una entitat jurídica pròpia) i a Novas Hay com a titular d’un moviment societari. Està firmat per una dona que té com a inicials V. M. R., com a empleada del "departament d’administració" de Seatuna. Ella enviava correus a clients i a proveïdors de Vinova, del seu "departament administratiu", amb còpia a Eusebio Novas. Però hi ha una altra treballadora vinculada a aquest cúmul d’empreses, aparentment alienes a Eusebio Novas, com consta en un altre e-mail. Es tracta d’A. M. R., del "departament de Compres" de Frigomar Seafood SL. També va treballar a Vinova i, com V. M. R., també utilitzava correu corporatiu.
Com arribem a Olot? Doncs tirant del fil d’aquestes societats suposadament alienes al cercle de Novas i, sobretot, per les seves dues empleades de confiança. En aquest municipi va fer caure en fallida, el 2024, la societat Restaurant Pizzeria Torino, que fabricava masses de pizza per a supermercats. Els seus actius van ser adquirits per la mercantil Torino Artisane en fase de liquidació. Torino Artisane està directament vinculada a Eusebio Novas, si bé tampoc consta el seu nom en els registres.
Faro de Vigo ha pogut acreditar documentalment la gestió de pagament de nòmines i comandes de les treballadores de Seatuna i Frigomar. Torino Artisane va pertànyer, quan es deia Global Fresh Fish, a Juan Villamizar, del qual només hi havia rastre a Hiperxel. El seu antic soci, amb qui va ser denunciat per impagaments per un fons dels Emirats Àrabs. En resum, peix, asfalts i pizzes per afegir l’extens currículum del prolífic emprenedor.
