El nou mètode francès per controlar la velocitat a les carreteres
Implementarem aquest sistema a Espanya?
Luis Miguel Mora
Evitar accidents de trànsit pot arribar a ser molt complicat si no hi ha conscienciació social. Això vol dir que, si no es col·loquen radars, guals o semàfors és molt difícil controlar les velocitats dels que estan conduint. Però aquests mètodes són realment efectius? A França, per tal d'aconseguir reduir considerablement la velocitat i evitar incidents, han creat una idea innovadora i que ja està present entre els conductors francesos.
La llei de trànsit espanyola va reduir la velocitat en vies urbanes, passant dels 50 km/h als 30 km/h que actualment es limiten a les ciutats. Tot i això, molts conductors no ho respecten i posen en perill la seguretat dels vianants i altres vehicles que circulen per la mateixa calçada. Per això, qualsevol mesura de seguretat és poca perquè tot funcioni correctament.
Una idea absurda és la genialitat més gran
Al poble francès de Bauné, situat a la regió de Maine-et-Loire, han inventat aquest sistema tan simple que sembla una broma. A les xarxes socials s'ha fet viral i nombroses persones ja han demanat que s'implanti als seus pobles.
Aquesta genialitat es basa a pintar línies ondulades entrellaçades de color blanc a l'asfalt per confondre els conductors. D'aquesta manera es crea un efecte dissuasiu que posa en alerta tots els vehicles i els enganya, havent de reduir la velocitat per poder-se centrar.
El president de la regió on es troba aquest poble, Jean-Charles Prono, ha assenyalat que "la meta és dificultar la lectura del paisatge, és a dir, crear esdeveniments que atreguin l'atenció del conductor per dir el que està passant". Així s'eviten grans velocitats en un punt crític com era aquest municipi. "Bauné és un poble de 1.700 habitants pel qual passen tres carreteres comarcals principals i concretament en aquesta zona n'hi ha dues. La gent condueix ràpidament i és complicat aconseguir que redueixin la velocitat i que hi hagi senyals de trànsit que funcionin", ha afegit Prono.
La mateixa alcaldessa de Bauné, Audrey Revereault, ha dit que han aconseguit l'objectiu que buscaven, i gràcies a aquesta “pertorbació visual” s'obliga els conductors a circular més lent pels carrers de la localitat.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats