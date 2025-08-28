Salut començarà la vacunació de la grip el 22 de setembre entre gent gran, embarassades, infants i personal sanitari
Catalunya també protegirà de la covid a partir d'aquesta data i manté la pauta d'administrar la dosi des dels 60 anys
El Departament de Salut començarà la vacunació de la grip i la covid-19 el 22 de setembre a les residències de gent gran, entre els majors de 80 anys i les dones embarassades. Com a novetat, s’avança a aquesta mateixa data la vacunació dels menors de 5 anys -en aquest cas només de la grip- i personal sanitari i sociosanitari, amb la previsió que la temporada de la grip es podria avançar entre dues i quatre setmanes enguany. El 13 d’octubre, la vacunació s’obrirà a la resta de grups per als quals es recomana, bàsicament majors de 60 anys i persones amb condicions de risc. Catalunya manté la indicació de vacunar els majors de 60 de la grip i la covid, a diferència de les pautes del Ministeri, que eleva l’edat als 70 en el cas del coronavirus.
“Volem augmentar la cobertura vacunal i intentar que l’impacte de les infeccions respiratòries agudes, sobretot de la grip i la covid-19, sigui el menor possible”, ha afirmat el secretari de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández, en una roda de premsa per fer balanç de la temporada hivernal passada i avançar el calendari de la pròxima campanya de vacunació, que començarà a finals de setembre, per conscienciar la població de risc de la importància de protegir-se.
Com en els últims anys, les persones per a qui es recomani vacunar-se de la grip i la covid podran rebre les dues punxades en el mateix moment, a partir de finals de setembre. L’objectiu és que les persones amb condicions de risc davant de la grip i la covid-19 estiguin vacunades abans del desembre, quan els contagis de les infeccions respiratòries augmenten de forma notable, tot i que com cada campanya hi haurà vacunes disponibles durant tota la temporada epidemiològica.
Salut manté les recomanacions per a la covid i vol potenciar la protecció del personal sanitari
Salut manté les mateixes recomanacions d’anys anteriors per a la vacuna de la grip i de la covid-19. La Comissió de Salut Pública, integrada pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, ha emès aquest any dos comunicats separats de recomanacions per a cada vacuna, amb el principal canvi que eleva la indicació de protegir-se de la covid dels 60 als 70 anys.
Fernández ha explicat que, després de valorar aquesta recomanació del Ministeri, han decidit mantenir el mateix criteri que temporades anteriors per motius epidemiològics i de comunicació. “La vacunació (de la covid) segueix indicada als majors de 60 anys per la càrrega de la malaltia que observem en aquests grups d’edat”, ha assenyalat.
El secretari de Salut Pública ha afegit que també volen potenciar la vacunació entre els professionals sanitaris i creu que en les recomanacions estatals “ha quedat una mica diluïda”. Fernández ha explicat que estan dissenyant “accions específiques” per augmentar les taxes de vacunació entre els professionals sanitaris.
Només un de cada quatre professionals sanitaris es vacuna de la grip i aquesta taxa es manté estancada. Concretament, la temporada passada es van vacunar el 25,3% i en l’anterior, el 25,4%.
Incrementa la vacunació de la grip en la mainada
El Departament de Salut vol millorar les cobertures generals, que la temporada anterior van ser, entre la població per a qui es recomana, del 38,1% en la grip i del 29,8% en la covid-19. A més del personal sanitari, la taxa és baixa entre els menors de 60 anys amb condicions de risc, del 21,9% en la grip i del 9,8% en la covid.
Entre els infants de 6 a 59 mesos (5 anys), per a qui s’indica la vacuna de la grip des de fa dues temporades, la cobertura ha passat del 28,2% al 35,8%, en la passada temporada.
Una altra dada en què sol fixar-se el Departament de Salut és la cobertura de la grip entre els majors de 65 anys, que es troba lleugerament per sobre del 50%, mentre que abans de la pandèmia de la covid no arribava a la meitat. La cap de Servei d'Immunitzacions de la Secretaria de Salut Pública, Montse Martínez, ha indicat que durant els anys de la pandèmia va augmentar la percepció de la necessitat de vacunar-se també de la grip entre la població.
El 75% dels ingressats a l'UCI per grip no estaven vacunats
Els responsables sanitaris han explicat que la incidència estimada del virus de la grip durant la temporada 2024-2025 va ser un 35,6% superior a l'anterior, però es va registrar un descens tant en el pic d’ingressos hospitalaris com en la gravetat dels casos. Concretament, el pic màxim d’ingressos per grip va ser un 39% inferior i el nombre total d’ingressos hospitalaris es va reduir un 50,5% respecte a la temporada 2023-2024 (1.403 ingressos respecte als 2.777 de l’any anterior). Han relacionat aquesta reducció amb una bona coincidència de les soques en la vacuna.
Amb tot, han advertit que el 75% dels pacients ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) per grip durant la passada campanya no estaven vacunats i han insistit en la importància de protegir-se per prevenir els casos greus de la malaltia i reduir la pressió assistencial al sistema sanitari.
“No hauríem d'assumir com a normal que cada any tinguem epidèmies de grip cícliques que provoquen una mortalitat i una morbilitat rellevant, sobretot en les persones fràgils”, ha subratllat el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
Previsions per a la pròxima temporada
Pel que fa a les previsions de la temporada que ve epidèmica, Mendioroz ha explicat que esperen una temporada amb una incidència global semblant o inferior a la de la temporada anterior en termes de transmissió i ingressos hospitalaris però que es podria anticipar entre 2 i 4 setmanes respecte a anys anteriors i en què cocircularan la grip A i B amb una clara predominança de la grip A. Es preveu una baixa circulació del coronavirus però però amb la nova variant XFG.
