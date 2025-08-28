La salut mental està molt descuidada a Espanya i això du conseqüències molt greus
Els metges de capçalera són els que ofereixen ansiolítics perquè no poden fer res més des de la seva especialitat
Falten molts psicòlegs al nostre país
Cloe Bellido
Cada vegada hi ha més conscienciació sobre la salut mental i els efectes nocius per la vida de la persona afectada. Abans si parlàvem de psicòlegs, etc. semblàvem empestats, ara és d'allò més normal. I això s'ha "normalitzat" en gran part perquè cada cop hi ha més gent que pateix problemes d'aquesta índole.
Tot i això, en el sistema de salut públic espanyol hi ha menys psicòlegs dels necessaris, per la qual cosa l'accés a ells és més complex, fet que fa que la qualitat de l'ajuda professional sigui pitjor que en altres països.
D'això en parla el psicòleg Buenaventura del Charco al canal de YouTube Llibertat sense Deutes, un despatx d'advocats experts en cancel·lació de deutes i Llei de Segona Oportunitat, i que al seu perfil d'Instagram compta a mitjan juliol amb més de mil seguidors.
Més ansiolítics que ningú
L'atenció a la salut mental al sistema nacional públic és testimonial, explica Del Charco. Per això tenim pocs psicòlegs, fet que provoca que altres professionals hagin d'atendre pacients amb problemes psicològics, cosa que no els correspon: “Els metges de capçalera estan atenent gent amb ansietat, amb depressió, amb aquest tipus de problemes”.
"Espanya és el país on es prenen més ansiolítics", explica el psicòleg. "Amb 46 milions d'habitants, pren més que els Estats Units o la Xina, que són països que ens tripliquen o ens quintupliquen en població".
Per què passa això? Perquè no hi ha professionals, diu de Charco: "Això no és una crítica al metge. El metge fa el que pot, que és receptar-te un ansiolític, però sens dubte no és l'atenció que hauríem de tenir".
Un brindis al sol
Aquest fet és paradoxal, ja que a Espanya la salut és pública i, com apunta la periodista, als Estats Units pràcticament és “de luxe”. Del Charco assenyala que, si ja la salut pública en general pateix problemes com les llargues llistes d'espera i més retallades, és esperable que passi amb alguna cosa nova com la salut mental.
"Si per desgràcia coses molt consolidades com la medicina van minvant, doncs imagina't en coses que no estaven instaurades com la psicologia", denuncia el psicòleg. "Si no tenim capacitat de mantenir el que hi havia, no hi haurà capacitat d'instaurar coses noves... o serà molt limitat".
El problema, assenyala, és que no serveix donar visibilitat a la salut mental i que s'hagi trencat l'estigma, si després la gent no té accés a una teràpia: “Al final és un brindis al sol”.
