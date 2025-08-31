El frau dels 850 euros per a la matrícula de la universitat: compte!
Aquest és el nou phishing universitari
Javier Fidalgo
Si aquest any vas a la universitat, compte! Els ciberdelinqüents aprofiten la tornada a l'escola per cometre estafes. En les últimes setmanes estan arribant emails en forma de comunicat avisant que hi ha un retard sobre el pagament de la matrícula per un import de 850 euros. Si reps aquest email, no contestis ni facis cap transferència.
En aquest cas, els ciberdelinqüents sol·liciten una transferència immediata per resoldre el problema. La institució acadèmica ESADE, de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha detectat diversos correus falsos en nom seu.
De fet, el mateix centre d'estudis ha informat a les seves xarxes socials que es tracta d'un frau de phishing. A més a més, la institució acadèmica assegura que "no prové de cap domini d'ESADE".
El centre educatiu ha comunicat aquest problema a l'Agència de Ciberseguretat, però sol·liciten "màxima atenció" als alumnes per no caure a l'estafa. Per aquest motiu, es recomana marcar com a correu brossa el correu i eliminar-lo sense respondre.
Això no obstant, si un estudiant ha compartit alguna de les seves dades personals o bancàries, s'aconsella denunciar la situació davant les autoritats i avisar l'entitat bancària per mantenir el control dels comptes.
En cas de rebre un correu d'aquesta índole i tenir dubtes sobre la vostra autenticitat, us recomanem que contacteu amb l'equip de gestió del programa o amb el departament d'admissions, sense contestar el mateix correu i buscant les vies oficials de contacte.
Segons la captura publicada a X, el missatge fraudulent diu que "tot i el nostre recordatori anterior, encara observem un retard en el pagament de les taxes de matrícula per import de 850 euros. A més, si el seu deute no es liquida haurem d'enviar el seu expedient al nostre departament de litigis".
"Pots pagar la teva matrícula mitjançant transferència bancària al compte següent. Per això hauràs d'indicar com a referència el teu 'nom, cognoms i temporada' i enviar el comprovant de pagament a aquesta adreça de correu electrònic cuenta@esade.live", finalitzava l'email fals.
