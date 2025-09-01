Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La província de Girona serà la que notarà un augment de població més gran de tot Catalunya

Vilablareix serà el municipi amb més augment de població en els pròxims 10 anys

La població augmentarà a Catalunya en un 80% de municipis en 10 anys

La població augmentarà a Catalunya en un 80% de municipis en 10 anys

Neus Castellet

Idescat és una plataforma d'estudi que analitza la població en diverses variants. Així doncs, podem trobar dades antigues, actuals i projeccions. L'Institut d'Estadística de Catalunya preveu que en els pròxims 10 anys, Catalunya tindrà més població en un 80% dels seus municipis.

Això vol dir que, el 2034, dels 947 ajuntaments catalans, el nombre d'habitants augmentarà en 791, disminuirà en 147 i es mantindrà estable a 9.

La província de Girona, en auge

Els pobles i ciutats amb més creixement poblacional es concentraran en zones prelitorals i litorals així com al voltant de Girona, a la Costa Brava. La gran majoria de pobles de la província gironina augmentaran la població per a l'any 2034, a excepció d'alguns com Susqueda, Foixà o Ullastret, tots pobles amb menys de 300 habitants.

Vilablareix, a la comarca del Gironès, és el municipi que tindrà més augment. Aquest poble, a 23 quilòmetres de Girona, experimentarà un augment de la seva població de fins a 1.329 persones, segons les previsions: els 3.772 que habitaven el municipi el 2024 fins als 5.101 projectats per al 2034.

Per darrere, Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, farà el mateix amb el 33,2%. Aquest poble, a poc més de 50 km de Girona, passarà dels 1.670 que té actualment els 2.225.

Altres pobles de Girona, com ara Llagostera, amb un 22,5%; Castell-Platja d'Aro, amb un 22,1%; o Maçanet de la Selva, amb un 20,1%, són alguns dels que presenten un notable creixement a la comunitat catalana, per la qual cosa la tendència es concentra clarament a les comarques del Baix Empordà, la Selva i el Gironès.

Tot seguit, les projeccions situen alguns municipis de la província de Tarragona, com el Montmell, amb un 29,3%; Cunit, amb un 27,8%; o Castellet la Gornal, amb el 26,6%.

Tot i això, la tendència no serà tan pronunciada a les comarques de l'àrea de Barcelona, on el creixement de la capital serà del 2,5%.

L'augment de la població a Catalunya per municipis

L'augment de la població a Catalunya per municipis / freepik

La costa de Tarragona creixerà

La Costa Brava no és l'única zona litoral que experimentarà un augment d'habitants per a l'any 2034. La Costa Daurada, a la província de Tarragona, també patirà un creixement de població important.

Concretament, destaquen les comarques del Tarragonès, Baix Penedès i Alt Penedès, amb pobles com Montmell, amb un 29,3%; Cunit, amb un 27,8%; o Castellet la Gornal amb el 26,6%.

La Cerdanya, també a l'alça

Una altra zona a l'alça quant a població de cara a la pròxima dècada és la comarca de la Cerdanya, especialment a dos municipis: Bellver de Cerdanya, amb un 25,7% i Bolvir, amb un 23,9%. A més, Isòvol, Fontanals de Cerdanya o Puigcerdà, que voregen el 17% cadascuna.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents