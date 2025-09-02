Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Catalunya perdrà població en 147 pobles en els pròxims anys

Cada vegada hi ha menys naixements i menys defuncions

Quin és el millor lloc per viure: ciutat o poble?

Quin és el millor lloc per viure: ciutat o poble? / freepic.diller

Patricia López Avilés

Segons els estudis de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el nostre territori pateix un envelliment progressiu: cada vegada hi ha més persones de més de 65 anys i s'espera que aquesta franja d'edat creixi un 24,4% en deu anys. Això pot provocar un desequilibri social i territorial.

Aquest fenomen s'accentua amb la natalitat baixa i l'augment de l'esperança de vida, cosa que genera una piràmide poblacional invertida, amb cada vegada menys joves que puguin sostenir el sistema econòmic.

Nous residents

A aquesta situació s'hi afegeix un patró migratori intern: la població tendeix a concentrar-se a les zones costaneres i del prelitoral, mentre que a moltes comarques de l'interior i del Pirineu envelleix any rere any.

Tot i això, segons les projeccions de població de l'Idescat, entre el 2024 i el 2034 el 84% dels municipis (791) experimentaran un augment en el nombre d'habitants; un creixement que s'explica per l'arribada de nous residents a les comarques de l'interior, però que no implica que hi hagi nous naixements en aquestes zones.

Encara que hi hagi municipis amb molt pocs habitants o es registrin descensos poblacionals, la realitat és que el 2034 la població seria superior a l'actual a totes les comarques. Concretament a 27 encapçalades pel Baix Penedès (Tarragona) (18,5%), la Garrotxa (Girona) (14,8%), la Cerdanya (Girona) (14,3%), el Moianès (Barcelona) (13,4%) i la Selva (Girona) (13,0%).

Pèrdua de població

Entre els municipis que més creixeran els pròxims 10 anys destaquen Vilablareix (Gironès), amb el 35,2%, i Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), amb el 33,2%. D'altra banda, els que perdran més població seran la Febró (Baix Camp), amb un descens del 16,7%, i la Torre de Fontaubella (Priorat), on baixarà un 14,3%.

Al contrari del que segurament es podria esperar, la tendència no serà tan pronunciada a les comarques de l'àrea de Barcelona, on el creixement de la capital serà del 2,5%.

Contràriament, 147 municipis experimentaran una pèrdua de població: els que més habitants perdran seran la Febró (Baix Camp, Tarragona), amb un 16,7%, i la Torre de Fontaubella (Priorat, Tarragona), que baixarà un 14,3%. La Quar (Berguedà, Barcelona) presentarà un saldo negatiu de –13,6% i Arsèguel (Alt Urgell, Lleida) d'un –12,8%.

Manca d'oportunitats i lleure

La manca de serveis, oportunitats laborals i la menor oferta d'entreteniment són algunes de les raons per les quals moltes persones prefereixen viure a ciutats més grans i poblades.

A més, la vida en un poble es pot percebre com a més limitada en termes d'anonimat i accés a certes comoditats. Les ciutats amb menys població solen tenir menys accés a serveis bàsics com hospitals, centres comercials, cinemes i altres centres d'entreteniment, així com opcions de transport públic limitat.

Què és millor viure en un poble o una ciutat?

Què és millor viure en un poble o una ciutat? / freepik

També té els seus avantatges

L'oferta d'ocupació també sol ser més reduïda i pot no ajustar-se a les expectatives o necessitats de tothom.

Tot i això, viure en municipis petits també té els seus avantatges: solen ser llocs més tranquils i amb menys soroll, a més d'oferir un entorn natural més accessible i sense la contaminació d'una gran ciutat, cosa que aporta beneficis per a la salut.

A més, el cost de vida a un poble pot ser més baix que a una ciutat, ja que els preus de l'habitatge, entre d'altres, són molt més accessibles.

