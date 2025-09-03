Salut mental
El 15% dels adolescents espanyols confessen que han intentat suïcidar-se
Un estudi universitari confirma que els vincles amb la família, l’escola i els amics protegeixen davant la soledat i els episodis depressius
Olga Pereda
El 15,7% dels adolescents espanyols entre 14 i 17 anys confessen que han intentat suïcidar-se, segons un nou estudi universitari, fet públic aquest matí. Un de cada cinc (19,8%) ha estudiat la idea de treure’s la vida mentre que gairebé el 30% admet haver-se autolesionat, és a dir, fer-se mal de manera voluntària. Aquesta última conducta –radicalment diferent de l’intent de treure’s la vida– és l’expressió d’un malestar emocional, una experiència desagradable que l’adolescent és incapaç de gestionar, assumir i acceptar.
L’estudi, coordinat per la Universitat Rei Joan Carles (URJC) i amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per analitzar la salut mental en l’adolescència, ha sigut publicat a la revista ‘Frontiers in Psycology’. Les xifres són estremidores: l’11,2% dels enquestats –que tenen edat per esprémer la vida– expliquen que se senten molt o bastant infeliços. Gairebé el 40% pateix sensació de solitud regularment. I el que és més dramàtic: el 14% considera que té episodis depressius extrems i un 6,6%, greus.
Adolescents LGTBIQ+
Realitzat amb entrevistes a 806 adolescents de tot Espanya (amb un capítol especial per als joves LGTBIQ+), l’informe posa èmfasi en el fet que les bones relacions i el suport de la família, l’escola i els amics és una fortalesa davant el risc de depressió i intent de suïcidi. Els investigadors han comparat l’adolescència cis i heterosexual amb els seus companys LGTBIQ+ i han constatat que aquest grup pateix més assetjament. Els resultats mostren que, com més percepció de la violència rebuda i a menor connexió o suport familiar, escolar i social amb iguals, el grau de depressió, ideació suïcida, autolesions i solitud no desitjada augmenta, i, en conseqüència, el grau de felicitat percebuda en adolescents es redueix.
Universitats
«Vam trobar que l’adolescència LGTBIQ+ té significativament menys connexió amb la família i amb l’entorn escolar. El rebuig familiar, l’assetjament entre iguals i les microagressions apareixen relacionats amb més malestar psicològic en adolescents d’aquest col·lectiu», remarca l’informe, en què ha participat la professora dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC Ariadna Angulo Brunet, coordinadora del grup Measuring and Improving Student Success (MISS). A l’estudi també hi han participat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, la de Girona i la Jaume I (Castelló), així com de la Universitat Alberto Hurtado (Xile).
Les principals conclusions obtingudes emfatitzen la importància de les xarxes de suport en la família, l’entorn escolar i els iguals en l’adolescència, com a elements essencials per tenir una bona salut mental.
Un dels actors més importants és la família. La connexió familiar fa referència al sentit de pertinença, afecte, cura, valoració i respecte que es rep i es percep per part dels familiars. «És essencial perquè constitueix un espai de seguretat que fomenta el benestar dels joves», afegeixen els especialistes.
El segon vincle fa referència a l’escola i a la percepció que té l’alumne sobre si els adults i els seus iguals al centre es preocupen no només pel seu aprenentatge i els seus resultats, sinó també per les seves experiències personals i el seu benestar.
«El suport familiar i de l’entorn escolar són els factors de més pes, que generen resiliència i protecció davant les violències entre iguals i les adversitats que de vegades es produeixen», conclou la investigació.
