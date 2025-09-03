Els consells de l'expert per aconseguir una tornada a l'escola sense estrès i ansietat
Aquests símptomes els passen tant els pares, com els avis i els mateixos infants
Luis Miguel Mora
La tornada a l'escola ha arribat. Per la majoria dels pares això és una garantia de tranquil·litat i més quan els nens són petits. Però tot són avantatges? Aquesta tornada a la rutina pot comportar nervis, estrès i ansietat, tant pels adults com pels infants. Per això mateix, el pediatre Daniel Fernández ens dona un seguit de consells per aconseguir que aquesta tornada a l'escola sigui més lleugera i menys estressant.
Aquest desafiament per als pares s'ha de començar canviant els hàbits de l'estiu perquè els fills així puguin recuperar els horaris de la rutina normal i afrontar l'ansietat dels primers dies. Un dels problemes més freqüents en la tornada a l'escola és el trastorn del son després d'un estiu d'horaris relaxats i nits curtes plenes de diversió que feien que anessin a dormir força tard.
Durant les vacances els nens desconnecten de les seves rutines
També hi apareixen casos d'ansietat anticipatòria, sobretot en els més petits que canvien d'etapa educativa o col·legi i tenen companys nous. A això se suma la manca de concentració, perquè els gelats passen factura, ja que no són un aliment que ajudi a enfortir la memòria. Després de diverses setmanes sense veure els companys, els nens també pateixen manca d'adaptació social. Fernández insisteix que els pares juguen un paper clau: si ells transmeten calma i confiança, els nens afronten la transició de manera molt més positiva.
Ajusta progressivament els horaris de son
El pediatre recomana no esperar el darrer dia per canviar les rutines. Comença a avançar l'hora de dormir 15 minuts cada dia des d'un parell de setmanes abans, perquè "no poden pretendre que dilluns s'adormin a les nou si a l'estiu ho feien a mitjanit". Amb aquest mètode gradual, el cos del nen s'acostuma a poc a poc, evitant els esforços de la primera setmana de classes.
Els esmorzars saludables ajuden a rendir millor
L'alimentació és una altra de les claus de l'èxit escolar. El pediatre Fernández adverteix que les galetes i els sucs no són un esmorzar adequat: “El cervell necessita combustible real per aprendre”. En canvi, recomana incloure fibra i proteïna a través d'ous, civada o fruites senceres. Aquests aliments aporten energia sostinguda i milloren la capacitat de concentració.
Programa un retrobament amb els amics abans del primer dia
El pediatre aconsella organitzar trobades amb els companys del col·legi els dies previs. "Els nens que veuen cares conegudes s'adapten deu vegades més de pressa", assenyala l'expert. Aquest contacte previ reforça el sentit de pertinença i redueix la inseguretat que pot generar el retorn a classe.
Els pares han de transmetre calma
L'actitud dels adults influeix directament en com viuen els nens la tornada a l'escola. "L'ansietat es contagia. Si vostès estan nerviosos, ells estaran pitjor. Així que respirin i confiïn que els seus fills ho faran bé", afirma Fernández per tal de donar suport als pares. Mantenir una comunicació positiva i evitar comentaris negatius sobre la rutina escolar ajuda a crear un ambient de seguretat.
Gestionar els comiats sense dramatisme
Aquest consell està adreçat especialment als pares amb nens petits. L'especialista recorda que el plor a la porta de l'escola és normal, però aconsella tenir un pla B. "Ploraran, però no els ho demostrin. Si no se'n poden anar després de deixar-los, organitzin una altra alternativa. L'important és no transmetre inseguretat", destaca el pediatre. Amb el temps, els nens aprenen a associar l'escola amb un espai segur i enriquidor.
