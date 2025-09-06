"He arribat a pensar que soc una fluixa"
Rosa María Ortega, amb síndrome de fatiga crònica, respira alleujada ara que sap que la seva patologia és real. "Ens han fet pensar que era psicològic", lamenta
Beatriz Pérez
Fa 10 anys que la metge de capçalera de Rosa María Ortega, de 50 anys, sospita que pateix encefalomielitis miàlgica (EM), popularment coneguda com a síndrome de fatiga crònica (SFC). No obstant, aquesta mateixa setmana acaben de diagnosticar-l’hi oficialment a l’Hospital de Viladecans, que compta amb una unitat que tracta tant la fatiga crònica com la covid persistent (les dues patologies tenen moltes semblances, malgrat que en el cas del long covid els pacients desenvolupen aquesta fatiga extrema després d’haver patit una infecció de SARS-CoV-2).
"Jo sempre feia la broma que la meva bateria es carregava a la meitat. Sempre estava cansada, havia de triar entre fer una cosa o una altra perquè no podia arribar a tot", relata aquesta dona, que no està de baixa, però que s’ha vist obligada a buscar feines que es poguessin adaptar al seu estat de salut. Tot i així, la feina la limita i li passa "factura", i la seva dista molt de ser una vida "normal".
En el seu cas, tot va començar amb "menstruacions molt doloroses" i crisi de migranyes cròniques dues vegades al mes. "A més, em van anar sortint més malalties cròniques com còlon irritable o síndrome de la boca ardent. I tot això unit a la fatiga. Sempre estic cansada. I després hi ha graus: hi ha dies en què directament no m’aixeco del llit", assenyala.
Per ella, el macroestudi DecodeEM de la Universitat d’Edimburg, el més important fins a la data sobre encefalomielitis miàlgica i que ha descobert que aquesta malaltia té una base genètica i no psicològica (com part de la comunitat mèdica pensava fins no fa gaire), ha suposat "alleujament, tot i que sembli mentida". "Moltes vegades he arribat a pensar que soc una fluixa, que soc jo el problema... Externament tothom et diu: ‘Vinga, va, surt’. ¡Si jo vull, però no puc! Arribes a dubtar de si és un problema psicològic o d’actitud", explica Ortega.
Autoregular-se
A poc a poc ha après a "autoregular"-se: a quedar-se caps de setmana a casa si no està amb forces. Diu que ha tingut "molta sort" perquè els seus metges van creure sempre en la malaltia. "Però el meu entorn sí que ha cregut que és una cosa psicològica. Em deien: ‘Ets tu, t’has d’esforçar, has de sortir, no et pots quedar a casa, ets molt negativa’. Tot això et fa dubtar de tu mateixa", es lamenta.
Per a la fatiga crònica no hi ha tractament, per això Ortega va als grups de teràpia que li ofereixen. I fa el que pot. "Tinc una vida molt organitzada. No estic casada, no tinc fills i per a mi és molt més fàcil perquè puc organitzar-me segons la meva situació. L’únic que he de respectar sí o sí és la feina", explica. Ara que per fi té el diagnòstic oficial de la seva malaltia, anirà més vegades a la teràpia que li ofereix l’hospital. "Ja està tot en marxa", celebra.
Un macroestudi demostra que la fatiga crònica té un origen genètic
L’encefalomielitis miàlgica (EM), popularment coneguda com a síndrome de fatiga crònica (SFC), té una base orgànica i no psicològica. Gran part de la comunitat mèdica ho sospitava, però no hi havia estudis que ho demostressin. Altres metges han negat durant anys la seva existència i no han cregut els pacients quan es presentaven a la seva consulta afligits amb un cansament físic extrem, dolor, falta de concentració o sensibilitat química.
Però no, la síndrome de fatiga crònica, que afecta entre 120.000 i 200.000 persones a Espanya (majoritàriament dones i joves), existeix, i la investigació més gran realitzada fins al moment sobre aquesta complexa malaltia, que ha estudiat prop de 16.000 pacients que ha comparat amb 250.000 persones que no estaven malaltes (són l’anomenat "grup de control", que dona "qualitat a l’estudi"), ha trobat vuit zones del genoma humà amb predisposició a desenvolupar aquesta malaltia.
DecodeME, com es diu l’estudi que ha portat a terme la Universitat d’Edimburg, té per objectiu trobar les causes genètiques per les quals les persones emmalalteixen d’encefalomielitis miàlgica. Encara no s’ha publicat en cap revista, sinó que està en fase de pre print, el pas previ. Els metges destaquen la solidesa d’aquesta investigació. "És un estudi molt nou. Hi ha gent que no creu en aquesta malaltia perquè no té una causa factible, sinó que engloba símptomes que poden ser des d’una depressió fins a un dolor crònic. I aquest estudi dona alguna pista a la qual ens podem agafar", explica Mónica Ruiz, cap de servei de Medicina Interna de l’Hospital de Viladecans i responsable de la Unitat de Fatiga Crònica i Covid Persistent d’aquest centre. Les dues malalties tenen moltes semblances, però entre totes dues hi ha una diferència clara: els malalts amb covid persistent desenvolupen la seva malaltia després d’infectar-se de SARS-CoV-2.
El principal símptoma que tenen els pacients amb encefalomielitis miàlgica és una "fatiga extrema" que els incapacita. Molts acaben agafant la baixa. També genera problemes cognitius. No poden concentrar-se. "Aquest article dona llum a una malaltia que està una mica estigmatitzada a l’identificar vuit zones del genoma que tindrien predisposició a desenvolupar fatiga crònica i que, a més, coincideixen amb afectacions immunològiques i inflamatòries", explica la doctora Ruiz. "Cal continuar investigant –sosté Ruiz–. Aquestes troballes poden servir per elaborar una medecina més personalitzada. Si hi ha una variant genètica, podem donar tractaments biològics o neuromoduladors". De moment, en la síndrome de fatiga crònica, que no té cura, només es tracten els símptomes.
