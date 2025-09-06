Polèmica a Dinamarca per demanar a la població animals domèstics per alimentar els depredadors del zoològic
Aquesta crida és ètica o il·legal?
EFE
Tot depredador necessita menjar carn. Quan parlem d'animals en llibertat, ells sol busquen aliment caçant les seves pròpies presses. El problema rau quan aquests animals estan en zoològics, com se'ls facilita aliment? Això és el que ha succeït a Dinamarca: des del centre han fet una crida pública on qui vulgui pugui donar la seva mascota per tal d'alimentar els depredadors del zoo.
El Zoo d'Aalborg, situat al nord del país, ha sol·licitat de manera específica donacions de pollastres, conills i conills vius, als quals el personal especialitzat "practicaria l'eutanàsia de manera delicada", segons ha assegurat en un missatge penjat en xarxes socials.
Cavalls i descomptes fiscals
A més d'aquestes mascotes de mida petita, s'acceptarien també cavalls vius i, en aquest cas, els propietaris dels equins podrien beneficiar-se de potencials descomptes fiscals.
El centre detalla a la seva pàgina de Facebook les condicions requerides en el cas de les donacions de cavalls, per a la qual cosa es requereix que l'animal tingui un passaport equí i que no hagi estat sotmès a un tractament per malaltia en els 30 dies previs al lliurament.
La polèmica petició, que ha generat una gran polèmica, busca, segons ha indicat el zoo, "imitar la cadena alimentària natural dels animals" i, en aquesta línia, argumenta que aquestes espècies "constitueixen una part important de la dieta dels depredadors".
Segons el missatge del zoològic, els aliments proporcionats d'aquesta manera recorden "el que suposaria caçar de manera natural a la natura", cosa que s'ajusta especialment al linx.
Eutanàsia
Pia Nielsen, subdirectora del zoo, assenyala en un comunicat que Aalborg fa "molts anys" que alimenta els seus animals carnívors d'aquesta manera.
"Quan es tenen carnívors, cal subministrar-los carn, preferiblement amb cabells, ossos, etcètera, per proporcionar-los una dieta el més natural possible"
Segons Nielsen, "per això, té sentit permetre que animals que han de ser sotmesos a eutanàsia per diversos motius siguin emprats d'aquesta manera".
"A Dinamarca, aquesta pràctica és comuna, i molts dels nostres convidats i socis aprecien l'oportunitat de contribuir. El bestiar que rebem com a donacions són pollastres, conills, conills porquins i cavalls", afegeix.
