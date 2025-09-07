EDUCACIÓ
La crítica d'una mare pel cost de la tornada al col·le: "Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure"
Maribel Padilla té un fill de tres i una filla de sis anys i ha de fer front a la compra de fins a 20 llibres de cara a l'inici del curs escolar
Pol Langa
El retorn a les aules ja és a l'horitzó i el proper dilluns 8 de setembre és el 'Dia D' que marca l'inici del curs escolar a Educació Infantil, Primària, ESO, Educació Especial i Batxillerat, encara que el professorat ja ha tornat a partir d'aquest 1 de setembre per preparar el nou any.
Per això, molts pares ja s'estan preparant per poder atendre els fills a l'horari escolar complicat, que sol coincidir amb el que té gran part de la població espanyola: de 9 hores a 17 hores, per la qual cosa la figura dels avis torna a aparèixer com àngels de la guarda.
Més enllà de la logística, l'enyorada i temuda 'tornada al col·le' comporta també una important inversió econòmica en material escolar. L'OCU advertia que aquest curs el cost mitjà de tenir un fill en una escola pública és de 2.390 euros, encara que en llocs com Madrid o Catalunya aquest cost ascendeix fins als 3.000 euros. Als centres privats la xifra augmenta encara més, fins als 8.000 euros, estant en les quotes mensuals la clau per entendre la gran diferència.
Sigui com sigui, les famílies més necessitades poden viure veritables odissees per fer front al cost de la inscripció d'un fill a l'educació obligatòria. Aquest és el cas de Maribel Padilla, una mare de Badajoz que afronta el retorn al col·le amb crítiques al sistema en la seva aparició al programa YAS Verano d'Antena 3.
Al seu cas, el problema radica que al seu fill de només tres anys l'obliguen a comprar "vuit llibres" que li suposaven un cost de 133 euros, encara que de moment "no sap ni llegir, ni escriure", comentava en directe indignada. Les dades sorprenien els tertulians, que destacaven que era difícil d'entendre que a aquestes edats els reclamem tants llibres: "Però si amb 3 anys es fan coses amb les mans".
El problema per a Padilla és que el cost acumulat dels llibres del fill petit i el de la filla gran, de sis anys. En el cas de la nena, l'escola li demana un total de vuit llibres més, amb un cost de 400 euros, per la qual cosa en total ha de comprar 20 llibres i desemborsar 550 euros, suposant així un bon pessic del sou mensual familiar.
No obstant això, més tard revelava que els seus fills acudeixen a una escola concertada, una mica més cara que la pública i més barata que la privada: "Crec que això no és important perquè el preu és similar en qualsevol centre públic. Crec que en aquest cas no és una dada rellevant", apuntava en ser preguntada per si notava un augment de la factura de cara a aquest curs.
Lluny de criticar el centre educatiu deia estar segura que ho fan perquè realment creuen que serà el millor per als seus alumnes, i destacava que la diferència de cost escolar entre un públic i un concertat es troba realment en "l'uniforme", descartant així que hagi de gastar més per matricular els fills en una escola d'aquest tipus.
