Aquest és el poble espanyol considerat com a Conjunt Històric Artístic
Una arquitectura intel·ligent, envoltada de natura, entre Galícia i Castella i Lleó
Pablo Varela
Sabies que hi ha pobles que viuen com fa segles? Aquest és el cas d'aquest poble que trobem a la frontera entre Galícia i Castella i Lleó. Segons les dades de l'INE no arriben als 30 habitants i s'ha convertit en una joia etnogràfica.
La revista National Geographic recull la història d'«un grup de veïnes de Piornedo» que el 2018 van decidir utilitzar l'agricultura per fer front al pas del temps i garantir la «supervivència arquitectònica».
Piornedo, un llogaret del municipi de Cervantes, és considerat el llogaret preromà millor conservat d'Europa i les seves veïnes han trobat la forma que continuï sent-ho durant molts anys.
Un Conjunt Històric salvat pel sègol
Aquesta localitat, declarada Conjunt Històric Artístic el 1931, crida l'atenció dels visitants amb les seves 15 "pallozas" originals. Però aquesta no és la seva única particularitat, aquests edificis d'origen cèltic es van mantenir com a habitatges habituals fins als anys 70.
Aquestes estructures poden mesurar entre deu i vint metres, amb planta ovalada o circular sobre la qual s'aixequen murs de pedra i sostres cònics de palla de sègol. El disseny auster i simple amaga una gran perícia arquitectònica que s'adapta al medi de manera sostenible. Les estructures, com assenyala la publicació, comparteixen similituds amb les construccions de l'edat del ferro de la Gran Bretanya i els "castros" de la cultura castrexa.
Amb l'arribada del segle XX, van aparèixer al poble nous materials i idees que van desembocar en l'abandó dels edificis. Tot i això, la presència d'aquestes cases d'estil neolític van mantenir viva aquesta sensació que a Piornedo el temps s'ha aturat.
Però el temps sí que passa i fa efecte. Per això les veïnes de la zona van prendre una decisió determinant: tornar a plantar sègol per poder arreglar els sostres. A través d'aquesta mitjana, l'associació 'Teitos de Piornedo' i els seus 'teitadors' aconsegueixen mantenir les estructures dempeus amb els materials de la zona. Tot i això, des de la mateixa associació es plantegen deixar caure alguna de les estructures, ja que, com recull la publicació «cada "palloza" necessita un manteniment anual de 3.000 euros, i fer-ho amb totes pot pujar a 90.000 €».
Arquitectura intel·ligent envoltada de natura
Per entendre la pervivència d'aquests edificis cal entendre la intel·ligència amb què estan dissenyats. El sostre inclinat evita que s'acumulin l'aigua i la neu, mentre que els murs de pedra conserven la calor dels forns i el bestiar que compartia l'estructura.
Per optimitzar la conservació de la calor aquestes cases no tenen una xemeneia tradicional, sinó que deixaven que el fum passés a través del sostre de palla sense haver d'adaptar l'estructura als forns.
National Geographic destaca també els graners de la zona: «Elevats sobre quatre peus de pedra, amb càmeres de fusta on es guardaven aliments, llenya i eines de cultiu. Les seves teulades de palla de sègol a quatre aigües, rematades amb un "topet" protector, completen el conjunt etnogràfic».
Per si el conjunt no fos suficient, el poble s'alça a 1.300 metres d'altitud, envoltada per la serra d'Os Ancares, que a l'hivern omplen els pics de neu per regalar una estampa de rierols i cascades a les valls en arribar la primavera. Així mateix, qui s'aventuri per la zona, podrà trobar-se amb cérvols, conills, senglars i guineus.
