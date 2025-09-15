Estudiar un grau universitari amb flexibilitat i sense sortir de Girona: Hi ha temps fins al 23 d’octubre
La UNED Girona té seu a Salt i extensions a Figueres, Olot i Sant Feliu de Guíxols
Aquest centre universitari amb un model semipresencial consolidat ofereix diferents titulacions com el Grau en Educació Infantil
Jaume Puig
La formació universitària ha evolucionat per adaptar-se a les necessitats d’una societat cada vegada més diversa i dinàmica. En aquest context, la UNED Girona es consolida com una opció educativa sòlida, flexible i accessible per a totes aquelles persones que volen continuar formant-se sense renunciar a la qualitat ni a la proximitat. Amb la matrícula oberta per al curs acadèmic 2025-2026 fins al 23 d’octubre de 2025, aquesta universitat pública ofereix una oportunitat única per iniciar o reprendre estudis universitaris des d’on es vulgui i al propi ritme.
La UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, és la universitat pública més gran d’Europa, especialitzada en ensenyament semipresencial. El seu model combina l’educació en línia amb tutories presencials i virtuals, facilitant que milers d’estudiants a tot l’Estat puguin estudiar al marge de les limitacions geogràfiques o horàries. A les comarques gironines, la UNED Girona té la seva seu principal al municipi de Salt, un espai de referència on s’hi concentren bona part dels serveis administratius, acadèmics i activitats del centre. Aquesta seu central és també el punt neuràlgic de coordinació de la seva presència territorial, amb extensions consolidades a Figueres, Olot i, des del 2024, també a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta xarxa descentralitzada permet apropar l’educació superior a tot el territori, oferint suport i activitats en diversos punts de les comarques gironines.
Estudiar el Grau en Educació Infantil a Girona
Un exemple clar d’aquesta aposta per la proximitat i la descentralització és el grau en Educació Infantil, una titulació molt demandada i especialment important per a la formació de futures mestres. Aquest grau es pot cursar amb tutories i activitats acadèmiques presencials en diferents seus del territori, facilitant enormement l’accés als estudis universitaris a estudiants que resideixen fora de Girona ciutat o que necessiten compatibilitzar els estudis amb altres responsabilitats. És una mostra clara del compromís de la UNED Girona amb l’equitat territorial i educativa.
El perfil de l’estudiant de la UNED Girona és molt variat: joves que busquen una alternativa universitària flexible; adults que volen reprendre els estudis; professionals que volen especialitzar-se o millorar les seves competències; i persones majors de 25 o 45 anys que volen accedir a la universitat mitjançant proves específiques. En definitiva, es tracta d’una proposta pensada per a tothom qui valora la formació com una eina per avançar, créixer o reinventar-se.
Altres titulacions de la UNED Girona
L’oferta acadèmica de la UNED Girona és molt àmplia. Inclou més de trenta graus universitaris oficials en àmbits com les Ciències Socials i Jurídiques (Dret, Psicologia, Ciència Política, Economia), les Arts i Humanitats (Història, Filosofia, Llengua i Literatura), l’Enginyeria i Arquitectura (Informàtica, Industrial) i les Ciències de la Salut (Educació Social, Treball Social, Educació Infantil). A més, s’hi poden cursar màsters oficials, programes d’accés per a majors de 25 i 45 anys, cursos de formació contínua i idiomes a través del Centre Universitari d’Idiomes a Distància (CUID), amb llengües com l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià, entre d’altres.
Per què estudiar a la UNED Girona
Un dels punts forts de la UNED és la flexibilitat real que ofereix. L’estudiant pot decidir quan estudiar, com organitzar-se i des d’on fer-ho. Aquesta llibertat fa que sigui una opció especialment atractiva per a aquells que han de compaginar la formació amb la feina, la vida familiar o altres responsabilitats. No obstant això, estudiar a la UNED no significa estudiar sol: cada estudiant compta amb el suport de tutors i tutores, tant presencials com en línia, que ofereixen acompanyament acadèmic constant i respostes personalitzades als seus dubtes.
La qualitat educativa és una altra de les grans apostes de la UNED Girona. El professorat és altament qualificat i expert en les seves àrees de coneixement, els materials didàctics són rigorosos i actualitzats, i la metodologia està contrastada i adaptada a l’ensenyament en línia. A més, el centre aposta per una atenció propera, amb serveis d’orientació, suport tecnològic, activitats complementàries i espais per a l’intercanvi i la participació.
Preus assequibles i ajuts
Ser una universitat pública comporta també avantatges econòmics. Els preus són assequibles i existeix la possibilitat de sol·licitar beques del Ministeri d’Educació, així com altres ajuts. Aquesta accessibilitat permet que l’educació superior arribi a més persones, trencant barreres econòmiques i socials.
Amb el creixement territorial dels darrers anys, especialment amb la consolidació dels centres d’Olot i Figueres, i l’ampliació cap a Sant Feliu de Guíxols, la UNED Girona reafirma el seu compromís amb el territori i la igualtat d’oportunitats. L’objectiu és clar: fer arribar la formació universitària a totes les comarques gironines i oferir una alternativa formativa de qualitat sense haver de marxar lluny.
Matrícula oberta fins al 23 d’octubre
La matrícula per al curs 2025-2026 ja és oberta i es pot fer en línia de manera àgil i senzilla a través del portal www.unedgirona.cat. És una oportunitat ideal per a totes aquelles persones que volen començar el setembre amb nous reptes formatius, ampliar horitzons professionals o, simplement, aprendre per plaer. Amb la UNED Girona, estudiar des de casa, des de la feina o des d’un entorn rural és possible, amb les mateixes garanties que una formació presencial.
Apostar per la UNED Girona és apostar per una universitat pública, inclusiva, innovadora i arrelada al territori. És escollir una formació a mida, amb llibertat, però també amb rigor. És triar construir un futur sense renunciar al present. Tant si tens 18 anys com si en tens 50, aquest pot ser el teu moment.
Més informació i inscripcions a www.unedgirona.cat. Matrícula oberta fins al 23 d’octubre de 2025.
