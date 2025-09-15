La revenda de Labubus es dispara fins als 1.300 euros
La marca xinesa Pop Mart confia que l’obertura de dues botigues a Catalunya contribueixi a reduir el traspàs d’aquests ninos virals
Laia Caripio Fusté
Els Labubu, uns ninos virals de la marca xinesa Pop Mart, han generat un gran negoci de revenda a Espanya. Els fans poden arribar a pagar més de 1.000 euros per aconseguir un exemplar. La venda entre particulars, que es produeix en les xarxes socials, apps o botigues de col·leccionisme de vambes, ha portat Pop Mart a alertar sobre la circulació de dissenys falsos (els anomenats Lafufu).
Aquests ninos, creats per l’artista hongkonguès Kasing Lung per a la sèrie The Monsters, van saltar a la fama el 2024, quan la cantant de K-Pop Lisa va començar a mostrar-los a les xarxes socials. Des d’aleshores, Pop Mart ha crescut espectacularment: els seus beneficis han augmentat un 396,5% interanual, fins als 637 milions de dòlars declarats a la borsa de Hong Kong a finals d’agost, i la facturació s’ha triplicat (+204,4%), arribant a 1.932 milions de dòlars.
Actualment, Pop Mart compta amb 500 botigues en més de 30 països. Malgrat disposar d’una plataforma de venda online, les unitats són escasses i s’esgoten ràpidament. Per aquesta raó, l’obertura de dues botigues Pop Mart a Barcelona aquest estiu –les úniques a Espanya– ha causat un gran entusiasme entre els fans, que han arribat a acampar a la porta durant 24 o fins i tot 48 hores. La primera es va estrenar a principis d’agost al Portal de l’Àngel i la segona, divendres passat al carrer Pelai. A les cues també hi havia revenedors confessos de Labubu. "He vingut amb un pressupost de 700 euros i esperem duplicar-lo o més, venim a revendre", afirmava Roy Mann, de 15 anys, a aquest diari davant de la primera botiga. A la segona, un altre jove presumia de 5.000 euros en efectiu per comprar caixes sorpresa per obtenir algun dels models més infreqüents i cars.
"Mercat secundari"
Pop Mart jutja que "la revenda limita l’accés dels veritables fans que desitgen col·leccionar a preus justos". Les edicions limitades "tenen una gran demanda entre els col·leccionistes", argumenta, per la qual cosa "la combinació d’escassetat i popularitat crea un mercat secundari en què els revenedors s’aprofiten de la diferència entre els preus oficials i el que els col·leccionistes estan disposats a pagar". En alguns casos, es genera "una sensació artificial d’escassetat" que "desanima els nouvinguts".
Usuaris de plataformes com Vinted, Wallapop, Facebook o botigues de col·leccionisme de sabatilles els venen multiplicant els seus guanys
En aquest sentit, confia que l’obertura de les botigues a Barcelona "podria ajudar a reduir la revenda local a l’augmentar la disponibilitat i oferir un canal més fiable per als col·leccionistes".
Pop Mart ja treballa en mesures com "limitar la quantitat de compres per client, reforçar la supervisió dels canals de distribució i educar els consumidors sobre els riscos de les falsificacions". "Tot i que és difícil poder eliminar la revenda per complet, aquestes estratègies ajuden a protegir tant la marca com la comunitat de col·leccionistes", defensa la companyia, que també estudia augmentar la seva capacitat de producció per incrementar l’oferta.
Els revenedors de Labubu utilitzen plataformes com per exemple Wallapop, Vinted o grups de Facebook per revendre les seves unitats. Si a la pàgina oficial un nino pot costar 72 euros, a la revenda ronda els 1.300.
