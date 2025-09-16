Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquesta és la data en què entrarà en vigor la nova llei antitabac

Prohibirà fumar en espais a l’aire lliure com terrasses, campus o parcs infantils, i inclourà també els cigarrets electrònics i vapers

Bruna Segura

Girona

El Consell de Ministres ha aprovat recentment l’avantprojecte de la nova Llei antitabac, que actualitzarà la normativa vigent a Catalunya i suposarà un gir important en el consum de tabac en espais exteriors.

Per primera vegada, les prohibicions d’ús afectaran tant els cigarrets tradicionals com els cigarrets electrònics i vapers, i s’ampliaran a espais a l’aire lliure més enllà dels recintes tancats habituals.

Entre els espais on es prohibirà fumar hi haurà:

  • Terrasses de bars i restaurants
  • Concerts i campus universitaris
  • Instal·lacions esportives i piscines públiques
  • Parcs infantils i zones properes a estacions de transport

A més, no es podrà fumar en un radi de 15 metres dels centres educatius, sanitaris i universitaris.

L’avantprojecte també estableix que no es podrà vendre tabac ni vapers a menors d’edat, i fixa sancions als pares d’entre 100 i 600 euros si els menors incompleixen la norma. En el cas d’adults, les multes poden arribar fins als 600.000 euros, segons ha avançat el Ministeri de Salut.

Tot i aquestes restriccions, la llei no inclourà l’empaquetatge neutre ni l’augment d’impostos sobre el tabac, i preveu un període transitori de 12 mesos perquè els fabricants adaptin els seus productes i retirin els vapers d’un sol ús.

Pel que fa a la seva entrada en vigor, el text encara haurà de passar per un període d’audiència pública, ser aprovat definitivament pel Consell de Ministres i després tramitat al Congrés i el Senat, de manera que probablement no s’aplicarà fins al 2026.

