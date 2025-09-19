L'aplicació que pot evitar propagar les infeccions de transmissió sexual: CON-TACTE
Les ITS han augmentat notòriament al nostre país
Rafa Sardiña
Espanya s'ha tornat un país on les ITS no passen desapercebudes. Segons les dades del Ministeri de Sanitat i del Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de Salut Carles III, cada vegada ens trobem davant més casos de sífilis i gonorrea, augmentant un 24,1% en el primer cas i un 42,5% en el segon cas. Per tal d'evitar la propagació de les dites ITS s'estan buscant altres mètodes, a part del preservatiu, ja que aquest cada vegada es fa servir menys. CON-TACTE és una aplicació que permetrà notificar de forma anònima i segura un diagnòstic d'infecció de transmissió sexual als contactes sexuals.
La iniciativa, liderada per la doctora Mac Navarro Sáez, especialista en VIH i ITS a l'Hospital Universitari Parc Taulí de Barcelona, s'ha alçat amb el premi de la vertical de salut del Break The Gap 2025, celebrat al Barcelona Health Hub, que rebrà una inversió de 50.000 euros, que "accelerarà el seu desenvolupament i arribada".
Manca de comunicació
L'app, que estarà disponible pròximament per a iOS i Android, neix per facilitar la comunicació davant d'un diagnòstic d'ITS. "Quan diem als pacients que tenen una infecció de transmissió sexual i han d'informar els seus contactes, no ho fan", assenyala l'especialista. A més de la vergonya, moltes vegades és perquè "no tenen el telèfon perquè són relacions sexuals casuals, que són les més freqüents avui dia".
Per tant, és una eina "molt eficaç" per resoldre aquest augment d'ITS. Hi ha un període asimptomàtic en què la persona encara manté relacions sexuals i pot contagiar. Si algú rep un avís d'exposició, pot anar a fer-se la prova. "Començarem el pilotatge amb usuaris de PrEP, perquè els veiem cada dos mesos a l'hospital i és fàcil fer-ne seguiment", subratlla la doctora Navarro Sáez.
L'aplicació té tres objectius: establir l'enllaç, registrar el contacte de forma anonimitzada i un xatbot que funciona com a assistent amb informació fiable immediata
Per què estan les ITS disparades?
La impulsora d'aquest projecte recalca que són diverses raons. Manca d'educació, menor por al VIH perquè es pot controlar, dinàmiques sexuals amb més parelles, menor ús del preservatiu.
"Però compte, algunes ITS com el gonococ es transmeten fins i tot per contacte, així que el preservatiu no elimina totalment el risc. Un altre factor és que els pacients no comuniquen als seus contactes sexuals que han tingut una ITS", matisa. I aquí és on CON-TACTO juga un paper fonamental: “facilitem aquesta comunicació i trenquem aquesta barrera que fins ara ningú ha solucionat”.
I és que, "la cadena —o xarxa— falla principalment en la comunicació. No es pot posar portes al camp, però sí que podem oferir una solució digital que faciliti la comunicació".
El registre és anònim
CON-TACTE comunica als teus contactes sexuals anònimament que has estat en contacte amb algú amb gonococ o sífilis, per exemple. S'estableix un enllaç mitjançant codis QR al moment del contacte sexual. Això sí, tots dos han de tenir l'aplicació descarregada als telèfons mòbils. Amb això queda registrat de forma anonimitzada i s'avisa al contacte que ha estat exposat.
L'aplicació s'adreça principalment als joves, ja que són nadius digitals, però també hi ha adults grans actius sexualment que "senten més vergonya i de vegades els clínics no els preguntem".
