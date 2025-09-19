Aquestes són les mesures catalanes per recuperar els ecosistemes als llacs del Pirineu
La situació és molt greu i s'ha de restaurar la zona, eliminant els peixos invasors d'aquests llacs
Guillem Costa
Malauradament, l'ecosistema cada vegada s'està veient més afectat per la petjada de l'ésser humà. Introduir animals exòtics a les nostres terres ha fet que la biodiversitat canviï i que hi hagi d'haver un nou rol i adaptació per part de diferents espècies. A més, l'espai natural també s'ha d'adaptar a aquests nous canvis. Per exemple, els llacs d'alta muntanya haurien d'estar sense peixos, ser transparents i cristal·lins. En ells ja hi ha amfibis, invertebrats i microorganismes. Tot i que, ara ja hi ha invasors i això està fent que hagin empitjorat greument.
Els llacs pirinencs són llacs que es van formar principalment per l'acció de les glaceres, que van excavar depressions a la muntanya fa milers d'anys. En descongelar-se, aquestes depressions es van omplir d'aigua, però van romandre aïllades, sense colonització natural de peixos a través dels rius.
Tot i això, el problema és que en més de la meitat dels llacs dels Pirineus hi ha peixos. En alguns casos, s'han alliberat truites per a la pesca recreativa. Però el desastre ecològic no el causen les truites, sinó els barbs roigs o panxanes (Phoxinus phoxinus). Es tracta d'un peix de mida molt petita usat com a esquer per capturar precisament les truites.
"A diferència del que es pot pensar, l'absència de peixos, en aquests llocs, afavoreix la biodiversitat"
"Quan aquests peixos colonitzen l'espai, es mengen els ous de les truites i s'acaben", detalla Marc Ventura, científic del CSIC. A més, tenen una boca tan petita que no es poden depredar entre ells, com sí que fan les truites. "Com que no hi ha cap control poblacional, es converteixen en l'espècie principal del llac i transformen l'ecosistema", sosté Ventura. L'aigua s'enterboleix i es veu d'un color verdós.
Nou mètode
Durant els darrers anys, s'ha intentat erradicar els barbs roigs de forma manual, però mai no s'ha aconseguit que desapareguin del tot. Ara, però, s'ha plantejat utilitzar un biocida orgànic que ja es va provar amb èxit a la Vall d'Aran i que eliminarà tots els exemplars de peix dels llacs pirinencs. Fa unes setmanes, la substància es va fer servir a Tres Estanys, al parc natural de l'Alt Pirineu. El pla forma part d'un projecte Life europeu en què col·labora el CSIC.
Aquest producte pioner, anomenat 'rotenona', és d'origen vegetal i quan s'aboca a l'aigua impedeix respirar els peixos. "No suposa una amenaça per a altres animals ni per als humans", afirma Ventura. "El més greu que podria passar és que algun exemplar de peix morís més cap avall, al riu, però és improbable perquè hi ha una altra tolla que actua com a tap i ho evitaria", subratlla.
La 'rotenona' és un biocida d'origen vegetal que permet eliminar els barbs roigs dels llacs en un dia
Des del parc natural destaquen que la 'rotenona', a més de ser eficaç, té un cost més baix que els mètodes tradicionals, assenyala Marc Garriga, director del parc: "Amb un dia d'actuació erradiquem el barb roig del llac". Els peixos morts es retiraran de l'aigua manualment. En aquests moments, s'està estudiant aplicar la 'rotenona' a més llacs pirinencs on hi hagi barbs roigs. "Quan només hi ha truites, la situació no és tan dramàtica", matisa Ventura.
Recuperació ràpida
"A diferència del que es pot pensar, l'absència de peixos, a aquests llocs, afavoreix la biodiversitat", exposa Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. El repte és restaurar uns ecosistemes fràgils: “Està demostrat que en molt poc temps, el llac alpí recupera el seu estat original i els amfibis i microorganismes el reconquisten”. A més d'utilitzar aquest producte orgànic, també es faran accions de millora de l'ecosistema.
