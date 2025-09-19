Catalunya crea un test per predir l'Alzheimer
Desenvolupen el primer biomarcador en sang del món que anticipa quins pacients amb deteriorament cognitiu lleu acabaran tenint aquest tipus de demència
Beatriz Pérez
L’Hospital Universitari de Bellvitge ha desenvolupat el primer biomarcador en sang que prediu quines persones amb un deteriorament cognitiu lleu acabaran desenvolupant Alzheimer i quines es quedaran estancades. Es tracta d’un innovador test pronòstic en sang que anticipa aquest tipus de demència. L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta uns 900.000 espanyols i que, després del càncer, és la patologia que més preocupa la població. Els autors d’aquesta nova eina creuen que estarà disponible a la resta d’hospitals catalans "abans d’un any".
Hi ha diverses novetats respecte a aquest biomarcador. La primera és que s’ha desenvolupat i validat íntegrament a Catalunya. Fins ara, aquí s’havien fet proves de biomarcadors validats prèviament a l’exterior. La segona, que ha obtingut el segell CE-IVDR, que certifica que compleix els estrictes requisits de seguretat i eficàcia de la Unió Europea, cosa que obre directament la porta a la seva aplicació clínica. I la tercera, i més important, que aquest test fa una predicció de si hi haurà o no Alzheimer en el futur, davant la resta de biomarcadors, que serveixen per confirmar la presència actual en el pacient d’aquesta patologia.
"Portem 10 anys desenvolupant això i hem trobat un biomarcador que prediu el risc que el pacient amb deteriorament cognitiu lleu desenvolupi o no una demència", explica Jordi Gascón, cap de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l’Hospital de Bellvitge. Aquest nou test (anomenat MAP-AD) és pronòstic i aporta informació clínica decisiva sobre la futura evolució de cada pacient. Ha sigut creat per l’empresa ADmit Therapeutics, spin-off sorgida de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), amb l’Hospital de Bellvitge com a centre coordinador clínic. I els resultats d’aquesta investigació han sigut publicats a la revista iScience (Cell Press).
"ADN mitocondrial"
Segons dades del 2023 del Servei Català de la Salut (CatSalut), a Catalunya un 2% de la població pateix algun tipus de demència; l’Alzheimer, que afecta el 69% d’aquests pacients, és la més freqüent. Aquesta proporció augmenta amb l’edat i, en persones més grans de 70 anys, la prevalença de demència se situa en el 9,6% en el nostre entorn. Amb l’augment de l’esperança de vida, d’aquí a 25 anys hi podria haver fins a dos milions de persones diagnosticades amb la malaltia a Espanya, més del doble que en l’actualitat.
Més novetats. Aquest nou test, desenvolupat per institucions públiques i empreses 100% catalanes, no es basa en la proteïna TAU o beta amiloide, sinó en el "grau de metilació de l’ADN mitocondrial". "Els mitocondris són una part de la cèl·lula que s’encarrega del metabolisme energètic, principalment. Tenen un ADN propi en què es poden col·locar els anomenats radicals metils. Nosaltres ho hem mesurat i resulta que això prediu el risc de demència en un temps determinat. Creiem que això se situa abans que altres biomarcadors", diu el doctor Gascón.
Ell ho té clar: l’aparició d’un biomarcador com el que ara ha presentat Bellvitge "canvia molt més encara el panorama de l’Alzheimer". "Quan tu pots diagnosticar-li a algú una elevada possibilitat de desenvolupar una malaltia neurodegenerativa, et pots asseure amb aquesta persona i plantejar-li decisions. El pacient pot participar molt més del seu procés diagnòstic i terapèutic i li pots proposar si vol rebre altres tractaments, si vol participar en assajos clínics o fins i tot si vol, per exemple, accedir a prestacions com la de l’eutanàsia", assenyala aquest neuròleg.
La investigació ha inclòs mostres de pacients amb deteriorament cognitiu lleu i de persones voluntàries sense afectació cognitiva, procedents de diversos hospitals (Hospital Clínic de Barcelona, Hospital de Sant Pau, el Consorci Sanitari Integral, Fundació CITA-Alzheimer) i els biobancs de la Universitat de Washington i l’Australian Imag.
Com explica Marta Barrachina, CEO d’ADmit Therapeutics, aquesta companyia, que està darrere d’aquest biomarcador, es va fundar a finals del 2017 com a spin-off de l’Idibell. "La primera publicació científica d’aquest projecte es va fer analitzant cervells post mortem de pacients. Allà vam identificar inicialment aquest biomarcador. El segon estudi d’aquest projecte buscava analitzar si aquest biomarcador trobat als cervells post mortem es podia mesurar també en sang". El resultat final és que el que ara ha presentat Bellvitge.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se