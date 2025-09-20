“BBVA ofereix un mateix preu a tots els accionistes del Sabadell, davant les variacions a borsa”
Els accionistes s’han de preguntar si la valoració actual del Sabadell és assolible en solitari.
-Després de 16 mesos i amb el període d’acceptació ja a l’equador, l’oferta llançada per BBVA continua sent atractiva per als accionistes de Banc Sabadell?
Sens dubte. Des que es va anunciar, la cotització de Banc Sabadell ha assolit els seus nivells més alts en l’última dècada. Ara, els accionistes s’han de preguntar si això és assolible en solitari. La nostra opinió és que no ho és. A més, la proposta és avui millor que la d’ara fa un any: el seu valor s’ha incrementat un 43% gràcies a la bona evolució de les accions de BBVA.
Un altre aspecte que ressaltaria és la prima, molt superior a la d’altres operacions similars en la banca europea en els últims dos anys, uns 30 punts percentuals per sobre de la mitjana.
-Atès que l’acció del Sabadell ha assolit els seus nivells més alts, per què a un accionista li convindria acceptar el bescanvi en lloc de vendre directament a borsa?
És lògic que un accionista es plantegi aquest dubte, però la diferència és clara: BBVA ofereix un mateix preu a tots els accionistes de Banc Sabadell i per totes les seves accions, davant les variacions a borsa. Al mercat borsari, els qui venguin primer podran fer-ho a un nivell més alt, però aquestes vendes pressionaran la cotització a la baixa i els següents ja hauran de vendre a un preu inferior.
“Si decideixen no acudir al bescanvi, després de la venda de TSB, es quedaran com a accionistes d’un banc més petit i menys diversificat”
-Què els diria a aquells que encara no s’han decidit?
Els diria que mirin més enllà del curt termini. Els accionistes que acudeixin a l’oferta passaran a formar part d’una entitat líder europea en rendibilitat i creixement i, gràcies a les sinergies de l’operació, estimades en 900 milions d’euros bruts anuals, podran obtenir, després de la fusió, un 25% més de benefici per acció respecte al que aconseguirien si l’entitat es manté en solitari. En canvi, si decideixen no acudir al bescanvi, després de la venda de TSB, es quedaran com a accionistes d’un banc més petit i menys diversificat del que ha estat fins ara.
També posaria en valor que aquesta operació és, a més, una aposta ferma de BBVA per Catalunya i pels seus territoris, on Girona juga un paper clau.
-I si ja tenen presa una decisió? Com poden acudir a l’oferta?
Fins al 7 d’octubre, siguin o no clients de BBVA, poden presentar la seva declaració d’acceptació a qualsevol de les nostres oficines o per telèfon al 800 080 032, els inversors particulars, o al 911 859 673, els inversors institucionals. Un procés que no té cap cost i que es completa en pocs minuts amb l’ajuda d’un gestor. També poden fer-ho a l’entitat on tinguin dipositades les seves accions de Banc Sabadell, ja sigui de manera presencial, per mitjans electrònics o per qualsevol altre mitjà admès per aquesta entitat.
BBVA celebra a Girona una sessió informativa sobre el bescanvi d’accions
Després de les trobades a Barcelona, Sabadell i Terrassa, BBVA continua apropant-se als accionistes de Banc Sabadell amb l’objectiu d’explicar els detalls de l’operació i resoldre dubtes sobre el procés de bescanvi. La propera cita serà a Girona, dilluns 22 de setembre, a les 18.00 h, a l’Hotel Carlemany.
Durant la sessió es farà un repàs sobre la identitat i el posicionament de BBVA en el sector financer mundial, una explicació detallada de l’operació i de les seves implicacions, així com informació pràctica sobre com adherir-se al bescanvi d’accions. A més, es donaran a conèixer les diferents eines disponibles per mantenir-se informat durant tot el procés, com ara el servei de subscripció de novetats, la web corporativa de BBVA, la xarxa d’oficines o el telèfon d’atenció de l’opa.
Cada trobada finalitzarà amb una sessió de preguntes i respostes en què les persones assistents podran resoldre els seus dubtes. Per assistir-hi és imprescindible registrar-se a la web corporativa de BBVA (www.bbva.com) o trucar al telèfon 800 080 032.
Aquells que no puguin assistir-hi presencialment també tindran l’opció de connectar-se a qualsevol de les trobades digitals que BBVA organitza cada divendres. Les dates, llocs i horaris d’aquestes trobades es poden consultar al web https://www.bbva.com/es/cat-bbva-opa-sabadell/
