Errors informàtics en polseres antimaltractament amenacen la protecció de les víctimes
Advocades i fiscals admeten incidències "puntuals" en els dispositius, però insten a abordar, en conjunt, els errors del sistema
Patricia Martín
La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, està a l’ull de l’huracà després que la fiscalia denunciés en la seva memòria fallades en les polseres per controlar maltractadors. El ministeri fiscal ha destapat un error informàtic que va provocar el 2024 una "gran quantitat" d’absolucions i sobreseïments provisionals d’agressors, els quals van transgredir les ordres d’allunyament per acovardir les seves víctimes sense que el seu comportament obtingués retret penal perquè els jutjats no van poder provar els seus moviments al no disposar de la informació. L’error –que no ha provocat cap excarceració i en cap cas ha implicat que els dispositius no s’activessin quan fos necessari– es va produir arran d’un canvi en l’empresa adjudicatària del servei i ha posat a la diana la titular d’Igualtat: el PP en demana la dimissió. Especialistes en violència masclista, però, minimitzen les fallades de les polseres –que qualifiquen de puntuals– i alerten que polèmiques d’aquest tipus demostren la necessitat de reforçar, en conjunt, les esquerdes del sistema policial, judicial i educatiu a fi d’acabar amb fallades estructurals.
L’avís de la fiscalia ha sigut doble. D’una banda, ha alertat del problema informàtic produït per la migració de dades d’una empresa a l’altra, el qual va impedir registrar els moviments dels agressors durant uns mesos, cosa que va implicar una "potencial desprotecció de les víctimes", tot i que no aclareix quantes dones ni procediments es van veure afectats. Així mateix, també ha reflectit en la seva memòria que les polseres donen errors –ja denunciats en múltiples ocasions per víctimes, advocats i especialistes– com falses alertes, la dificultat de guardar distància entre l’agressor i la víctima als pobles, la deficient cobertura en zones rurals o el temps que fan servir els tècnics en desplaçar-se a algunes àrees.
No obstant, com l’avís ha aixecat polseguera, tant el Govern com la fiscalia s’han afanyat a aclarir que "les víctimes sempre han estat protegides" perquè els dispositius "han funcionat en tot moment" i les "incidències puntuals" derivades de la falta d’informació als jutjats sobre els moviments dels agressors, pel canvi de contracte, es van solucionar. El ministeri públic ha aclarit que en la majoria de casos els sobreseïments provisionals per trencament de l’ordre d’allunyament –i mai per un delicte de violència de gènere– "es van reobrir una vegada recuperats les dades". Segons Redondo, el problema va afectar a menys de l’1% dels procediments i no ha provocat "cap problema de seguretat" ni l’"excarceració de cap agressor".
4.600 d’actives
En qualsevol cas, efectivament, les polseres registren fallades puntuals. Els maltractadors intenten manipular-les i utilitzar-les per continuar acovardint les seves parelles i hi ha falses alarmes o fallades de connexió que generen estrès en les víctimes . Per això, hi ha jutges i autonomies on els dispositius estan molt estesos i d’altres on amb prou feines s’utilitzen, com en Catalunya, on en aquests moments hi ha 80 polseres actives de les 4.590 en funcionament, davant les 1.635 amb les quals compta Andalusia. Alguns especialistes indiquen que el motiu és que a Catalunya és una de les zones amb menys ordres de protecció i allunyament i, en concret, els jutges desconfien de les polseres perquè la central que pilota les dades és a Madrid, cosa que resta temps de reacció als Mossos. També cal destacar que hi ha víctimes que prefereixen no portar-les.
Un error informàtic va provocar absolucions i sobreseïments provisionals d’agressors
El que és incontestable és que cap dona l’agressor de la qual porta una polsera ha sigut assassinada. Així, els especialistes reclamen que es continuïn utilitzant i que no es desacreditin els dispositius perquè "qualsevol notícia que qüestioni l’eficàcia dels sistemes de protecció pot produir un efecte indesitjable: que les víctimes es facin enrere en el seu propòsit de denunciar o en cas de continuar un procediment", adverteix la fiscal Susana Gisbert.
