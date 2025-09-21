Perill d'extinció: les tortugues mediterrànies i les mores
El CRARC informa que reben més de 3.000 tortugues mediterrànies anuals d'habitatges particulars
Joan Lluís Ferrer
Cada vegada hi ha més espècies en perill d'extinció. A Espanya, les tortugues ho estan, i per això, estan protegides per la llei. Les dues espècies que trobem al nostre país són la tortuga mora (Testudo graeca) i la mediterrània (Testudo hemanni), molt similars en aparença.
A la península Ibèrica tenen una distribució natural molt petita. Pel que fa a la tortuga mediterrània, l'únic nucli poblacional natural a Catalunya es troba a la serra de l'Albera (Girona). Però hi ha altres llocs on trobar-les en llibertat a Catalunya. Al massís del Garraf, la serra de Montsant, la serra de Llaberia, el Delta de l'Ebre, al massís dels Ports, a la vall Major de Bovera o a l'espai natural del riu Gaià, també n'hi ha gràcies a reintroduccions que busquen que aquesta espècie recuperi la seva distribució a Catalunya, segons explica Marta Josa, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). A l'Albufera de València també es va crear l'any passat un santuari per a aquesta espècie.
Cada any rebem més de 3.000 tortugues mediterrànies provinents de domicilis particulars que les tenen com a mascotes"
Pot semblar paradoxal que aquesta espècie estigui catalogada en perill d'extinció, ja que molta gent les ha tingut a casa seva. I, tanmateix, això és il·legal. Joaquim Soler del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), explica: “Cada any rebem més de 3.000 tortugues mediterrànies provinents de domicilis particulars que les tenen com a mascotes.”
Característiques de la tortuga mediterrània i la tortuga mora
Les tortugues mediterrànies adultes poden mesurar entre 13 i 20 centímetres de longitud (mesura de la closca), i les femelles solen ser més grans que els mascles. Una tortuga pot superar amb facilitat els 50 anys de vida, de manera que la maduresa sexual es dona sobre els 8-10 anys, més tard que la majoria dels rèptils.
Tot i que a Catalunya l'única tortuga terrestre autòctona és la tortuga mediterrània (Testudo Hermann), a la península Ibèrica també habita una altra tortuga terrestre del mateix gènere: la tortuga mora (Testudo graeca). Aquesta darrera té poblacions a Doñana, al sud-est (Múrcia i nord d'Almeria) i, potser, algun reducte a Mallorca, segons el portal infotortuga.com.
Una forma de distingir-les és per la coloració: la tortuga mediterrània té taques negres sobre fons groc, mentre que la tortuga mora és més fosca. A més, la tortuga mediterrània presenta una funda còrnia (com una mena d'ungla) a la punta de la cua i té dividida la placa supracaudal (la que està damunt de la cua), al contrari que la tortuga mora.
Normalment, durant els mesos d'abril, maig o juny, les dues espècies excaven forats a terra amb les potes del darrere per posar els seus ous a zones obertes, entre petites mates i preferiblement amb un lleuger pendent per evitar l'entollament en cas de pluja. Aquests forats estan orientats al sud o sud-est perquè hi hagi màxima radiació solar durant tot el període. Un cop fet el forat, pon uns 3 o 4 ous, que després taparà amb terra. Poden arribar a fer dues postes amb una diferència de 15 dies entre cadascuna. Els ous s'incuben tot l'estiu gràcies a la temperatura ambient i els naixements es comencen a produir des de finals de setembre fins a mitjans d'octubre.
Curiosament, el sexe de les cries es determina segons la temperatura d'incubació: si supera els 31,5 °C, neixen majoritàriament femelles; si és inferior, mascles. D'aquesta manera, els ous que queden situats a la part superior solen ser femelles perquè reben més temperatura, mentre que els ous més soterrats solen ser mascles. Les proporcions de mascles i femelles al naixement solen ser d'un 50%.
Què menja la tortuga?
La tortuga mediterrània i la tortuga mora s'alimenten sobretot de vegetació tendra com les fulles de Plantago, diverses espècies de gramínies i altres herbes mediterrànies. Té una dieta molt variada, i en períodes d'escassetat pot arribar a menjar matèria vegetal seca, bolets o fins i tot excrements d'herbívors.
Quan fa molta calor a l'estiu o durant els mesos més freds, en redueix molt l'activitat. És capaç d'estivar o hivernar enterrant-se sota la fullaraca o aprofitant zones ombrívoles i humides, com els fons de barrancs. Això permet resistir condicions extremes de temperatura i escassetat de recursos.
Els senglars, uns grans enemics de la tortuga
Les amenaces són diverses. Una de les principals amenaces ha estat sempre la captura il·legal de tortugues. Per aquest motiu, cada any es recullen als centres de recuperació unes 3.000 tortugues mediterrànies a Catalunya. La depredació també juga un paper important en la mortalitat de les tortugues al mig: els porcs senglars poden arribar a menjar-se tortugues adultes. Els juvenils, cries o posades poden ser depredats per guineus, fagines, rates o còrvids. El canvi climàtic també juga un paper: Les sequeres cada cop més llargues i extremes poden provocar la mort de cries per deshidratació.
Tot i això, l'amenaça més important és l'alteració del seu hàbitat, ja que el canvi dels usos del sòl i la construcció de carreteres i urbanitzacions contribueixen a l'aïllament de les poblacions. A més, l'agricultura intensiva i l'ús d'herbicides afecta directament l'aliment disponible per a les tortugues.
Davant d'això, diversos projectes treballen per millorar els hàbitats, reforçar les poblacions i mitigar l'efecte de les amenaces.
La tortuga mediterrània al voltant del riu Gaià
Un dels llocs on s'està duent a terme una reintroducció és al voltant del riu Gaià, a l'Espai Natural Protegit del Riu Gaià – Alameda de Santes Creus (Tarragona). Aquestes reintroduccions és important fer-les en espais on els individus puguin sobreviure perquè tenen un hàbitat adequat i poden trobar aliment i refugi. Aquests treballs es fan seguint l'assessorament científic i tècnic del CREAF, i se'n fa un seguiment per assegurar-nos, al cap del temps, que les actuacions són efectives.
