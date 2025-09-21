Assassinats, extorsions i tràfic de drogues: la policia acorrala la banda Tren de Aragua per evitar que s'instal·li a Espanya
Una unitat especialitzada treballa en secret per monitoritzar els moviments de l’organització criminal llatinoamericana: "L’amenaça real que s’assentin aquí és molt gran"
Roberto Bécares
L. J. R., àlies ‘Mamera’, veneçolà de 30 anys, va ser detingut el juny passat per agents de la Policia Nacional quan sortia de casa seva a Vicálvaro (Madrid), on residia amb la seva parella. No va oposar resistència. Reclamat pel Perú, sobre la seva esquena pesaven un presumpte delicte d’assassinat en una venjança entre bandes el 2020 i la seva vinculació amb la mort de dues joves veneçolanes.
A ‘Mamera’ se’l considera un dels líders al Perú d’una de les faccions del Tren de Aragua, la banda criminal nascuda a Veneçuela que té ramificacions a tot Llatinoamèrica i que s’ha guanyat a pols ser considerada la més perillosa del món. Donald Trump, de fet, l’ha inclòs en la llista d’organitzacions «terroristes», perquè, segons assegura, està «omplint» els EUA de droga, concretament de fentanil. L’Exèrcit nord-americà ja ha destruït tres narcollanxes del Tren de Aragua quan anaven camí de les costes del país.
Detingut a Barcelona el germà del líder
El del sicari ‘Mamera’ era el segon cop policial que es donava al Tren de Aragua a Espanya en només un any i mig. El març del 2024, a Barcelona, va ser arrestat després d’una altra ordre internacional de crida i cerca el germà petit d’Héctor Rusthenford Guerrero, ‘Niño Guerrero’, líder del grup, el parador del qual continua sent desconegut després que s’escapés del Centre Penitenciari d’Aragua, conegut com a ‘prisión de Tocorón’, el 2023.
Va ser precisament aquell any que l’organització criminal, a la qual s’atribueixen tota mena de delictes –assassinats, extorsions, segrestos, tràfic de persones, blanqueig de capitals, narcotràfic...– i atrocitats –descuartitzaments, enterrament de persones vives...–, comença a expandir-se per Xile, Bolívia, el Brasil, Panamà, Colòmbia i el Perú fins a convertir-se en una amenaça transnacional. La banda va fagocitant les organitzacions locals fins a aconseguir el control dels territoris.
Alertats en diferents fòrums internacionals de seguretat, a la Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional es va crear el 2023 un grup especialitzat per mirar d’anticipar-se i evitar que l’organització s’estableixi a Espanya. De fet, les dues detencions han sigut fruit del seu conscienciós treball. «L’amenaça real que s’assentin aquí és molt gran», comenta a EL PERIÓDICO el responsable del grup, els detalls del qual es mantenen en estricte secret per temes de seguretat.
La presència d’una nombrosa comunitat veneçolana al nostre país –més de mig milió de persones– facilita que els integrants de la banda puguin passar desapercebuts, de manera que la unitat ha de redoblar esforços. Es dona, a més, la circumstància que la mateixa estructura organitzativa del clan, molt més líquida, amb ramificacions autònomes les unes de les altres, l’ajuda a ser més indetectable als radars de les forces de seguretat.
«Més sofisticats que les ‘maras’»
«A aquest tipus de banda no hi estàvem acostumats a Espanya, són molt més sofisticats que les ‘maras’ tradicionals. És un altre nivell», revela a aquest diari el responsable de la unitat. I és que Tren de Aragua és una banda amb capacitat per desestabilitzar la seguretat d’un país i que rivalitza de tu a tu amb els càrtels de Sinaloa i Jalisco Nueva Generación, Mara Salvatrucha o l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN).
A l’hora de treballar, els agents del grup especialitzat es basen molt en la coordinació amb els serveis de seguretat nord-americans i llatinoamericans i en la seva presència en fòrums com el Grup Internacional Contra el Crim Organitzat Transnacional (GICCOT). «Ens aporten l’experiència de saber com funcionen per poder monitoritzar-los», assenyalen des de la unitat, on destaquen que per ara no s’han donat casos d’extorsió a Espanya, tot i que creuen que sí que poden estar realitzant tràfic d’éssers humans per a explotació sexual, un dels delictes paradigmàtics del col·lectiu criminal.
Sense tatuatges
Un dels múltiples hàndicaps que es troben els agents és que molts d’aquests membres del Tren de Aragua que fan el salt a Espanya no tenen cerques internacionals –notificacions vermelles de la Interpol–, o arriben amb identitats canviades, amb una de falsa o amb la seva real perquè al seu país d’origen n’utilitzaven una de falsa, com va passar en el cas de ‘Mamera’. Tampoc fan ostentació de la seva capacitat delictiva ni s’exhibeixen amb tatuatges de grup amb els quals podrien ser més fàcilment localitzables com acostumen a fer els membres de les ‘maras’: «Han deixat de fer-se’ls».
Per als agents especialitzats de la Comissaria d’Informació, que el març passat van aconseguir frenar l’expansió de la ‘mara’ Salvatrucha a Espanya amb la detenció de 27 persones, el Tren de Aragua és un altre nivell de professionalització del crim: «Han anat aprenent de la resta d’organitzacions criminals i han vist que l’organigrama estil màfia està superat. Es divideixen en subestructures que tenen relació, però són autònomes. Si en destrueixes una, l’altra continua funcionant. Tots reporten a una cúpula, però no sabem on és cada cèdula».
A més, són més pragmàtics. «Deixen a un costat els temes territorials i els temes d’honor i se centren en els diners», comenta el responsable del grup policial, que apunta que, a l’hora d’actuar a Espanya, les primeres víctimes d’aquests ‘criminals 3.0’ són els seus nacionals, la diàspora veneçolana a Espanya. «És molt difícil que la víctima denunciï», raona sobre un altre dels problemes que es troben.
«A ningú se li escapa que tenen intenció d’assentar-se, perquè el nostre país és un nínxol de mercat per a ells. La comunitat veneçolana els ajuda, a més, a passar desapercebuts. No se’ls ha de perdre la pista, s’hi ha d’estar a sobre», afegeixen des de la unitat. «El que ens diuen als països on estan assentats és que se serveixen de delinqüència local, però van adquirint força i passen al següent nivell i confronten per tenir el monopoli», conclou el líder dels investigadors, que creu que, si ja són a Espanya, encara són «en fase d’exploració».
