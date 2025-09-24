Descobreix el rànquing de vols amb més comportaments incívics: Espanya, on queda?
Aquests són els incidents més freqüents en els avions
Maria Rueda
Viatjar en avió pot arribar a ser molt incòmode: falta d'espai entre seients, lavabos molt petits, gent insuportable, etc. Els comportaments incívics han augmentat notòriament en la societat i això es reflecteix en els viatges amb transport públic, com els avions. Trobem persones fumant, insultant a la tripulació, agredint a altres viatgers, etc.
Aquests fets, després de la pandèmia, no són casos aïllats, sinó més aviat una tendència global. Tant és així que al món anglosaxó el fenomen es coneix com a 'air rage' o 'sky rage', que es pot traduir com a ràbia aèria, cosa que arriba a posar en risc la seguretat de l'avió. I l'origen sol estar en el consum d'alcohol, l'estrès de viatjar o la combinació de tots dos.
Un problema en augment
Les estadístiques reflecteixen amb claredat aquesta escalada. Segons l'Associació del Transport Aeri (IATA), el 2021 es detectava un passatger conflictiu per cada 835 vols. L'alarmant de l'assumpte arriba amb les xifres del 2023, quan es va concloure que aquesta circumstància es donava en un de cada 395, pràcticament el doble.
Les agències de seguretat aèria de diversos països, com la FAA als Estats Units, la CAA al Regne Unit o l'Easa a Europa també han estat conscients d'aquesta nova tendència. Concretament a Espanya, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa) ha advertit d'un augment significatiu a les denúncies per conductes inadequades en vols comercials.
El dia a dia de la tripulació
Tal com n'informa 324.cat, els auxiliars de vol lidien habitualment amb aquestes situacions: negar-se a cordar-se el cinturó, fumar al bany o desobeir instruccions bàsiques són les infraccions més freqüents. I encara que la majoria se solucionen amb diàleg i paciència, n'hi ha d'altres que fins i tot requereixen intervenció policial a l'aeroport.
Top 10 incidents més freqüents a bord
- Insultar o amenaçar: 177.
- Fumar a bord: 99.
- Córrer pel passadís en fase crítica: 29.
- Assetjar tripulació/passatgers: 18.
- Forçar el desviament del vol: 13.
- Agredir físicament tripulació/passatgers: 11.
- Accedir a zones prohibides: 8.
- Incidents escatològics: 5.
- Sostraure armilles salvavides: 4.
Dades i sancions
El 2023, Aesa va obrir 350 expedients sancionadors a passatgers problemàtics, les multes dels quals van oscil·lar entre els 60 i 225.000 euros, depenent de la gravetat del cas. A més, el nombre de desviaments de vols per incidents d'aquest tipus va passar de 5 el 2019 a 13 el 2024, una mesura que només es fa en casos excepcionals, ja que genera costos molt elevats i trastorna tota l'operativa.
Vols més conflictius
L'estudi de les incidències mostra un patró clar: els destins associats al turisme de sol i platja concentren la gran part dels problemes. Rutes cap a destins com Eivissa, solen registrar episodis marcats per grups de joves que inicien el seu viatge sota els efectes de l'alcohol.
Top 10 països d'origen dels vols amb més incidents
- El Regne Unit: 134.
- Espanya: 82.
- Alemanya: 29.
- Itàlia: 21.
- França: 15.
- Marroc: 11.
- Polònia: 9.
- Bèlgica: 7.
- Romania: 6.
- Irlanda: 5.
Factors que influeixen
Els retards, la saturació als aeroports i la incomoditat dels seients estrets generen un brou de cultiu que sol propiciar el conflicte. Durant la pandèmia, la majoria dels aldarulls es devien a la negativa a fer servir màscara, però el 2023 va passar a ser el consum excessiu d'alcohol.
Per aquest mateix motiu, les tripulacions tenen l'autoritat de limitar la venda de begudes alcohòliques a bord o prohibir que els passatgers consumeixin les que hagin comprat a la terminal. No obstant això, molts treballadors lamenten haver d'actuar més com a mediadors o educadors que com a personal de vol.
Què s'està fent?
Segons la IATA, fins a un 60% dels casos que arriben als tribunals no deriven en sanció. El Protocol de Montreal del 2014, que Espanya ja ha signat, però no aplica, busca precisament endurir les penes contra passatgers indisciplinats.
Mentrestant, cada aerolínia estableix els seus propis protocols. Ryanair, per exemple, manté una política de tolerància zero i ha arribat a exigir indemnitzacions altes a passatgers responsables de desviaments.
Limitar les begudes als aeroports
El conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, ha proposat limitar la venda d'alcohol a aeroports a un màxim de dues begudes per persona. Això és una mesura que agrada a molts tripulants, però, tot i això, insisteixen que el que és fonamental és complir amb la normativa actual: impedir que embarquin passatgers que mostrin clars signes d'embriaguesa o consum de drogues.
