Així pots configurar les notícies de Google per no perdre't res de DIARI DE GIRONA
L'objectiu d'aquesta novetat és que en les notícies de Discover primi la informació de qualitat davant la desinformació
Google ha posat en marxa a Espanya una sèrie de canvis en el seu servei Discover, aquell fil de notícies que apareix a la pantalla principal dels mòbils Android i a l’aplicació de Google per a iPhone. A partir d’ara, pots escollir quins mitjans de comunicació vols seguir per tal de prioritzar que apareguin les seves notícies al Google Discover dels teus dispositius.
El cercador ha anunciat que aquesta millora busca “fer encara més fàcil trobar, seguir i connectar amb el contingut i els creadors que més importen a cada usuari”. D’aquesta manera, els lectors habituals de Diari de Girona podran assegurar-se de rebre al seu mòbil una selecció més àmplia de les notícies publicades pel mitjà, sense necessitat d’entrar directament al web.
Per això, Google incorpora un botó de “Seguir a Google” al qual pots accedir a través d’aquest enllaç, on pots indicar la preferència pel Diari de Girona. Un cop activada aquesta opció, Discover et mostrarà més notícies del Diari de Girona, de manera gratuïta i prioritària davant d’altres continguts. A més, en els pròxims dies s’activarà també a Espanya una segona via: un botó de “Seguir” que apareixerà directament a la part superior de les notícies de cada mitjà quan es mostrin a Discover.
Entre les novetats, Google ha confirmat que també integrarà publicacions a les xarxes socials, tant de mitjans de comunicació com de creadors de contingut, cosa que ampliarà el ventall d’informació disponible des d’una única pantalla.
Informació de qualitat davant la desinformació
L’algoritme de Google Discover selecciona continguts en funció dels interessos de cada usuari, però no sempre garanteix que les informacions mostrades siguin veraces o actualitzades. Seguir un mitjà de referència com el Diari de Girona permet assegurar un accés ràpid a continguts contrastats, rigorosos i adaptats als interessos de cada lector.
📌 Com seguir el Diari de Girona a Google Discover: pas a pas
- Accedeix a l’enllaç oficial de Google per a mitjans.
- Fes clic a “Seguir a Google” per afegir el Diari de Girona a les teves preferències.
- Consulta el teu Discover al mòbil: les notícies del mitjà apareixeran de manera prioritària i gratuïta.
En pocs dies, també podràs prémer “Seguir” directament a la part superior de les notícies del Diari de Girona que et mostri Google Discover.
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge