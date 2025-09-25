Els problemes o fraus immobiliaris: des del 2021 amb l'entrada del pis pagat i encara no tenen les claus
La història real d'una parella que van comprar el pis amb il·lusió i amb data prevista d'entrada i encara estan esperant
Iván Blat
Comprar un habitatge cada vegada és més complicat. Estalviar s'està tornant complicadíssim: salaris baixos i preus devastadorament alts. Així, com podem comprar? Si tenim sort i hem pogut estalviar, tenim una parella i gaudim de sous competitius, endavant! Però, tot i això, a vegades podem trobar-nos amb altres inconvenients. Això és el que ha passat a una parella de Saragossa. Van pagar la reserva del seu pis el gener del 2021. A finals de 2022 hi havia la previsió d'anar a viure-hi. La pandèmia, la crisi per l'alça del preu dels materials, etc. van fer que l'obra s'endarrerís fins al març de 2023. Tot i que ara el pis ja està acabat, la piscina nova no ho està. Ja estem a finals de setembre i encara no saben quan rebran les claus, tot i que els pisos ja estan acabats.
El pis d'aquest matrimoni, que ronda els 40 anys, és a la promoció Ava Residencial, una urbanització aixecada per Llogaret Habitatges al número 227 de l'avinguda Catalunya. Al febrer els van permetre visitar la seva nova llar per poder prendre mesures i encarregar-ne els mobles. Així ho van fer. Però ara quan els truquen de la fàbrica de sofàs per preguntar sobre la data del lliurament, l'Hèctor i la Maria no saben què respondre.
Però aquest és potser el més petit dels seus problemes, i és que no és només la paciència el que estan perdent. També temps i diners. I és que davant la previsió que aquest estiu ja visquessin a l'avinguda Catalunya van matricular les seves filles en un col·legi de la Jota. Però ara que ha començat el curs encara viuen en un pis de lloguer a Torrero, i per això cada matí han de travessar mitja ciutat perquè assisteixin a classe.
"Falta d'informació"
"La meva dona s'ha hagut d'agafar vacances i jo m'he agafat el torn de tardes. Estan a la setmana d'adaptació i quan entra una pràcticament surt l'altra, i per això hem d'estar-hi tot el matí", comenten tots dos, notablement molestos "amb la falta d'informació" que estan rebent.
I és que al llarg d'aquests anys són diversos els revessos que han hagut d'aguantar aquesta família igual que les altres 60 que també esperen amb ànsia poder entrar a viure als seus nous habitatges. Hèctor i María es van decidir a comprar el seu nou pis el 2020, quan van rebre un fullet publicitari a la seva bústia. Van pagar la reserva un any després amb la vista posada el 2023, quan ja haurien de poder estrenar casa seva. Però la pandèmia va obligar a endarrerir els terminis.
Després va ser la guerra d'Ucraïna el que va endarrerir de nou els plans. La crisi per l'alça del preu dels materials va generar escassetat i va fer que les obres s'encaressin. Pel mig, el Govern d'Aragó va actualitzar (apujar) el preu dels mòduls de l'habitatge protegit, cosa que va fer que aquests pisos augmentessin el seu valor al mercat. Així, al retard a l'inici de les obres es va sumar una altra garrotada: l'Hèctor i la Maria havien de pagar 15.000 euros més pel mateix pis que havien reservat a un preu inferior.
Sense llum
Però el 2025 sembla que les nuvolades per a aquesta família començaven a aclarir-se. Al febrer, amb l'obra ja gairebé acabada, van poder visitar les noves llars i des de la promotora els van assegurar que a l'estiu ja hi viurien. Però no ha estat així, malgrat que l'obra està acabada. Una circumstància que també diu que pateix la promotora de l'edifici, Llogaret Habitatges, que explica que el problema que està endarrerint el lliurament dels habitatges els és aliè. "Compartim la frustració dels compradors i estem fent totes les gestions al nostre abast perquè Endesa i el Govern d'Aragó agilitin aquest tràmit final", asseguren en declaracions a aquest diari.
I quin és el problema? Doncs que l'edifici encara no té subministrament elèctric. I sense llum, l'urbanisme no pot donar per habitable l'edifici. Segons expliquen des d'Aldea Habitatges, la junta de compensació propietària de la parcel·la ja va remetre a l'agost a Endesa els papers signats per a la cessió de les instal·lacions necessàries per enganxar el bloc al corrent. Però aquests documents no els han arribat de tornada, cosa que fa que no els puguin presentar davant el departament d'Indústria del Govern d'Aragó, que ha de donar l'autorització abans de poder connectar el subministrament.
Per part seva, des d'Endesa reconeixen que "està pendent de la signatura dels últims convenis de cessió", però el que busquen els veïns és certesa i una data a la qual agafar-se per poder estrenar la seva nova llar. "Fa anys que hem de pagar un lloguer mentre pagàvem l'entrada del pis. Quan vam començar amb el procés encara no teníem fills i ara en tenim dos. Necessitem que això acabi ja", demanen.
