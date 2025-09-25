Entrevista | Sarah Belén Olarte Psicòloga
«Si no saps si podràs pagar el lloguer, com vols no tenir ansietat?»
"Els que diuen els diners no importen és perquè mai han tingut problemes econòmics"
Olga Pereda
Farta de les pseudoteràpies que prometen que «si vols, pots», la psicòloga Sarah Belén Olarte assegura que molts dels problemes que revelen els pacients en les consultes es podrien resoldre, o almenys mitigar, si la seva economia els permetés arribar a fi de mes o gaudissin de millors condicions laborals. Convençuda que la meritocràcia respon, en realitat, al poder adquisitiu de cadascú, la terapeuta i docent acaba de publicar El cortisol no sube solo, sube con el alquiler (editorial Grou, Penguin), un assaig que dissecciona la salut mental i que dedica diversos capítols als joves per a recordar-los que l’hormona de l’estrès es dispara quan no saps si podràs pagar el lloguer.
Està convençuda que molts dels problemes que els professionals de la psicologia veuen en teràpia es podrien resoldre o almenys mitigar si poguessin arribar a fi de mes o aspirar a millors condicions laborals. Per què?
Moltes vegades pensem que el trastorn és una cosa que sorgeix del no-res. Aquesta idea desencadena la il·lusió de control. És a dir, si el problema està a dins meu, llavors jo puc solucionar-lo (spoiler, no necessàriament). Segons aquest corrent, si tu tens ansietat no fa falta mirar el teu context, perquè només és un problema de falta de serotonina. Ens centrem en l’etiqueta i en la idea que, de manera directa o indirecta, a dins teu hi ha una cosa dolenta. Però l’etiqueta, per si mateixa, no està donant una explicació a les causes d’aquest comportament. La veritable psicologia entén la conducta com una interacció entre la persona i el seu context. Els joves, la generació Z, s’han vist forçats a entrar en un mercat laboral completament incert, cosa que no els va ocórrer a les generacions anteriors.
Hi ha sensacions que són desagradables i en diem negatives quan, en realitat, no ho són. Encara més, ens han ajudat molt. No hi hauria absolutament cap lluita social avui dia si algú no hagués sentit ràbia
El poder adquisitiu influeix directament en la salut mental?
És impossible negar-ho. Aquells que diuen els diners no importen és perquè mai han tingut problemes econòmics. La realitat és una altra, els diners importen perquè et dona accés a les coses que importen. Si no sé si podré pagar el lloguer de casa meva, com no haig de tenir ansietat?
Afirma que compartir pis amb els teus pares fins als 40 comença a semblar una opció viable, però no surt gratis, perquè ho pagues amb salut mental. Per què és tan dura?
Incloc aquesta frase en el llibre com a picada d’ullet humorística cap a les persones que vam tenir infàncies traumàtiques perquè vull, bàsicament, normalitzar el fet que molts no ens portem bé amb els nostres pares. La família com a institució està bé, però a vegades no tenim aquestes cures en el si de la família i s’ha de parlar d’això. Per a molta altra gent no hi ha cap problema amb el fet de viure amb els pares. La qüestió és que, a vegades, no és una elecció lliure sinó que no hi ha altra opció i és l’única viable.
Com a psicòloga, veu en consulta molts pacients que treballen 10 hores al dia. Creu que l’estrès laboral està ben vist socialment?
Hi ha una línia difusa entre el que és treball i el que no, especialment si la teva oficina està a casa i el mòbil personal és el mateix. Al final, mai deixem de treballar. L’altre dia, una amiga em deia que tenia un bon sou i treballava poques hores. «Puc anar al gimnàs al migdia i em sento malament perquè crec que no estic treballant prou», em comentava. En realitat, el que li passa és que no està arribant als nivells d’estrès que ens han dit que són normals. Si no arribes a aquests nivells, ets una vaga. «No em dona la vida» és la frase que més sento en els 10 anys que porto vivint a Madrid.
Hi ha alguns sectors de la psicologia que es lucren una mica de les teràpies eternes perquè hem de ser ‘la millor versió de nosaltres mateixos’
En teràpia, vostès ensenyen a saber estar malament, no a saber estar bé. Hi ha situacions que és impossible que no ens afectin.
Això és molt important perquè adaptar una persona al seu entorn no és fer que estigui feliç tot el temps sinó que reaccioni com toca. Hi ha sensacions que són desagradables i en diem negatives quan, en realitat, no ho són. Encara més, ens han ajudat molt. No hi hauria absolutament cap lluita social avui dia si algú no hagués sentit ràbia. Efectivament, la teràpia serveix per a aprendre a estar malament i a conviure amb aquest malestar.
Com molts psicòlegs, vostè defensa la idea que no tothom ha d’anar a teràpia.
Aquesta frase respon a un intent de normalitzar la idea d’anar a teràpia, alguna cosa que, com a societat i com a psicòlogues, ens ve bé. Però se’ns ven la idea que el malestar és una cosa que s’ha de tractar i extirpar sempre i ens estem tornant una mica intolerants al malestar. A mé sa més, a vegades, els problemes no se solucionen del tot en la consulta sinó amb un sindicat. Un no va a teràpia simplement a veure què tal. S’hi va per una demanda concreta i per a complir uns objectius. I una vegada complerts, rep l’alta. Hi ha alguns sectors de la psicologia que es lucren una mica de les teràpies eternes perquè hem de ser ‘la millor versió de nosaltres mateixos’.
Subscriu-te per seguir llegint
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d’un desaparegut
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)