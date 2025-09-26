Bon Tracte: una cura humana i personalitzada a cada residència
El Bon Tracte guia cada acció a DomusVi, on la professionalitat es combina amb proximitat, respecte i atenció personalitzada per millorar la qualitat de vida de les persones grans.
La decisió de confiar la cura a les persones professionals d’una residència es fa amb l’esperança de trobar un lloc on aquesta professionalitat vagi de la mà del respecte, de l’afecte i d’una atenció de qualitat. La clau està que les cures siguin personalitzades, adaptades a les necessitats i desitjos de cada persona, i no al revés, i que aportin benestar i qualitat de vida. El grup DomusVi, referent en l’àmbit sociosanitari, aposta per aquest model amb una profunda dimensió humana. En línia amb aquest compromís, la companyia ha decidit aprofundir en la cultura del bon tracte a través d’un enfocament pioner a Espanya.
El Bon Tracte és un principi estratègic que guia la política de cures de la companyia. Amb aquest fonament com a pilar, cada centre és una llar amb identitat pròpia, on els professionals acompanyen amb vocació, respecte i proximitat. Lluny de ser espais impersonals, les residències DomusVi aspiren a ser entorns càlids, segurs i actius on les persones grans troben benestar, companyia i una atenció que respecta la seva història, les seves preferències i els seus desitjos, així com relacions positives i significatives. Perquè, com bé afirmen des de DomusVi, «som persones que cuidem persones».
Compromís global i transversal amb la dignitat
Totes les residències compten amb la figura d’Ambaixador o Ambaixadora de Bon Tracte, que realitzen professionals de treball social. Aquesta iniciativa, no obstant, va molt més enllà d’un rol concret: implica tots els equips professionals mitjançant programes de formació, avaluació contínua i sensibilització. D’aquesta manera, als centres s’identifiquen, comparteixen i reforcen les bones pràctiques que es porten a terme i que fomenten el respecte i la proximitat. A més, alhora, aquest enfocament ajuda a combatre estereotips que de vegades afecten les persones grans, com la infantilització en el llenguatge o la falta de consideració de la seva opinió en la presa de decisions.
«De vegades certes actituds poden passar inadvertides, per això hem de prestar atenció i vetllar perquè les persones que cuidem se sentin respectades i valorades», explica José Manuel Pérez, director tècnic assistencial de la companyia.
Les persones al centre
El model de DomusVi està basat en una atenció centrada en les persones, que té molt en compte les seves necessitats de suport, així com les seves preferències i decisions. Segons Rebeca García, directora de DomusVi Girona Ciutat, «el bon tracte neix de petits gestos: un somriure, una mirada, recordar els seus gustos i preferències... Humanitzar la cura és adaptar les nostres atencions a cada persona».
A més, afegeix: «A través d’una cultura del bon tracte podem prevenir actituds edatistes i combatre estereotips com poden ser infantilitzar les persones grans o no respectar la seva intimitat».
Més enllà d’atendre les necessitats bàsiques, aquest enfocament se centra a acompanyar cada persona en el seu projecte de vida, oferint els suports necessaris per millorar la seva qualitat de vida. Les activitats, rutines i teràpies es dissenyen de forma col·laborativa amb l’objectiu de potenciar les capacitats individuals i fomentar l’autonomia. D’aquesta manera, els centres es transformen en espais dinàmics atapeïts d’experiències on conviuen tallers creatius, activitats lúdiques, trobades amb la comunitat i teràpies innovadores basades en noves tecnologies que estimulen la memòria i afavoreixen la participació.
La comunicació amb les famílies és un altre dels pilars fonamentals d’aquest model d’atenció. I és que fomentar relacions fluides i positives amb filles, fills, nets o altres familiars no només reforça la confiança de les persones residents, sinó que converteix les famílies en part activa de la vida quotidiana del centre.
«És important involucrar les famílies en la cura i generar relacions respectuoses i compromeses», destaca Rebeca García.
Així, la residència deixa de percebre’s com un entorn aliè i es converteix en un espai càlid i compartit, on professionals, persones grans i familiars formen una autèntica comunitat.
Càtedra Universitària ‘Bon Tracte cap a les persones grans’
En el desplegament del projecte Bon Tracte, DomusVi compta amb la col·laboració i l’assessorament de Gema Pérez, catedràtica de la Universitat CEU San Pablo. Com a resultat d’aquesta aliança, la companyia ha impulsat la creació de la Càtedra Universitària ‘Bon Tracte cap a les persones grans’, que va celebrar el mes de juny passat a Madrid la seva primera jornada de reflexió i debat juntament amb professionals del sector. L’objectiu és visibilitzar aquest col·lectiu i promoure un canvi de paradigma en el model de cures, avançant cap a una atenció més ètica, personalitzada i centrada en la dignitat.
«La responsabilitat d’oferir un bon tracte a les persones grans i dependents recau en tota la societat, per això, la sensibilització i conscienciació general són fonamentals», recorda José Manuel Pérez, director tècnic assistencial de DomusVi.
Una segona casa a Girona
La residència DomusVi Girona Ciutat s’ha convertit en poc temps en un referent pel seu model de cures. Es tracta d’un centre que destaca per les seves àmplies, modernes i lluminoses instal·lacions, així com per l’atenció individualitzada per part d’un equip de professionals que treballa amb vocació, respecte i proximitat.
Al centre, cada persona gran troba un entorn actiu, familiar i ple de vida. I les famílies, la tranquil·litat de saber que els seus éssers estimats estan en les millors mans.
- DomusVi Girona Ciutat. Carrer de Francesc Ferrer i Gironès, 14. Tel: 872 04 66 86
Més informació: www.domusvi.es
