La sanció per vandalitzar un radar et pot dur a la presó
La DGT ens explica quin cost té un radar
Fernando Álvarez
Cada vegada hi ha més radars a les carreteres espanyoles, a més, aquests són més sofisticats. Quan parlem de sofisticació, volem dir que tenen una major precisió i això costa diners. Però saps quant costen aquests aparells?
No són pocs els usuaris que es queixen de les ubicacions de certs radars, perquè pensen que no són per millorar la seguretat viària, sinó que es fan servir per recaptar. Sigui com sigui, aquests dispositius són una eina necessària per regular la velocitat dels conductors i vetllar per la seguretat. Per això, a continuació us explicarem quina és la multa per vandalitzar un radar i les conseqüències que podria tenir.
Multa per vandalitzar un radar
Per si t'ho preguntaves, vandalitzar un radar és un acte totalment denunciable que compta amb la seva multa, ja que els radars no són especialment barats.
De fet, des de la Direcció General de Trànsit es va comunicar fa temps que s'havien vandalitzat fins a set radars en carreteres convencionals, cosa que està qualificada de delicte, perquè està constituït al mateix Codi Penal i comporta multa.
De fet, és una sanció realment costosa i dura, perquè pot suposar entre un i tres anys de presó, a més d'una multa de 12 a 24 mesos. Tampoc s'ha d'oblidar que qui sigui el responsable de vandalitzar un radar haurà d'abonar el cost econòmic del mateix aparell.
Qualsevol apartat de les carreteres comporta un risc per a la seguretat, perquè robar, vandalitzar o pintar un senyal de trànsit tampoc no és cap broma. Així doncs, cal respectar els elements viaris pel bé de tots i de la butxaca.
Quant costa un radar?
Ja hem esmentat anteriorment la sanció que comporta vandalitzar o destrossar un radar. En aquest apartat s'especifica que l'infractor ha d'assumir el cost econòmic dels radars. Ara bé, és probable que et preguntis quant costa un d'aquests dispositius.
D'aquesta manera, la mateixa DGT ho ha confirmat a la seva nota de premsa, ja que els radars fixos tenen un cost de 67.000 euros i els de tram són uns 66.000 euros. En el cas de vandalitzar-ne un, hauries d'abonar aquest cost íntegre, cosa que no és pocs diners.
