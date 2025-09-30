Espanya augmentarà el control d'entrades i sortides del país amb la nova normativa de la UE
Si estan més de 90 dies al país pot haver-hi conseqüències
Balma Simó
La nova regulació de la UE per controlar les entrades i les sortides dels països entrarà en vigor el pròxim 12 d'octubre. Els turistes que arribin als països sense necessitat de visat han d'estar atents a aquests canvis.
L'advocat especialitzat en estrangeria Rafael Serrano ha compartit a TikTok quins són els problemes de passar més temps del permès -90 dies- i quines sancions es poden aplicar. "Pot tenir conseqüències importants", assegura l'expert.
"Límit de 90 dies"
Segons recorda Serrano, "el reglament estableix que els nacionals de tercers països només poden estar 90 dies com a turistes d'aquí a un període de sis mesos sense visat". Per tant, si se supera aquest termini, el viatger es convertirà automàticament en una persona en situació irregular, cosa que es considera una infracció greu dins la llei d'estrangeria.
Davant d'aquesta circumstància, les autoritats valoraran cada cas de manera individual. Tot i això, les conseqüències estan a l'ordre del dia: "Normalment, s'aplica una multa, però en alguns casos pot arribar a ser l'expulsió. Tot depèn de cada situació i s'aplica el principi de proporcionalitat, és a dir, s'estudia cas a cas", destaca el lletrat.
A més, les sancions econòmiques més habituals podrien ser entre 501 i 10.000 euros. Per decidir quant haurien de pagar, es tindran en compte diferents factors: el temps excedit, els antecedents penals o policials, la cooperació amb els agents o la situació familiar.
L'expulsió, en casos extrems
Tot i que l'escenari més comú és la sanció econòmica, també hi ha la possibilitat d'expulsió: "I l'expulsió es produeix quan hi ha circumstàncies agreujants: reincidències, delictes, no col·laborar amb la policia o un risc per a l'ordre públic. En aquest cas, et donarien una ordre de sortida i una prohibició d'entrar a Espanya entre 3 i 10 anys".
Dit d'una altra manera: el nou reglament classifica les sancions en tres nivells: lleus, de “50 a 500 euros”; greus, de “501 a 10.000 euros”; i molt greus, que poden assolir fins als "100.000 euros".
Estada irregular i tràmits d'arrelament
L'advocat assenyala que superar el límit d'estada no sol implicar una deportació immediata: "Només deporten fonamentalment la gent que ha comès delictes, els que tenen antecedents policials o els que tenen antecedents penals".
Segons Serrano, el més comú és que aquesta situació es resolgui més endavant durant els tràmits de regularització. "El més normal és que es tramiti a través dels arrelaments. Si tens alguna ordre d'expulsió, et compensaran, et convalidaran, et canviaran aquesta ordre d'expulsió per una multa de 501 euros i continuarà el teu expedient en principi, com està passant actualment", detalla l'advocat.
Un advertiment clau
El lletrat, finalment, llança un missatge d'advertència: "Si coneixes algú que vindrà a Espanya després del 12 d'octubre, comparteix aquest vídeo, perquè és una informació molt important".
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres