La Botiga al Carrer torna a Girona amb una nova edició per obrir la temporada de tardor
Més de 60 comerços locals sortiran pels principals eixos de l'Eixample al Barri Vell
Alba León
El dissabte 4 d'octubre, la capital gironina es prepara per rebre un dels esdeveniments comercials més arrelats i esperats del calendari: una nova edició de La Botiga al Carrer. Els establiments de Girona Centre tornaran a omplir els carrers principals de l'Eixample a del Barri Vell, transformant-los en un vibrant aparador a cel obert.
Amb una trajectòria de més de 25 anys, aquesta jornada de compres s'ha consolidat com un clàssic que no només marca l'inici de la temporada de tardor, sinó que també ofereix una oportunitat única per gaudir del comerç de proximitat amb preus especials.
Més de 60 botigues, de l'Eixample al Barri Vell
Des de les 10:00 h fins a les 20:30 h, més de 60 comerços trauran els seus productes a peu de carrer, garantint una oferta tant àmplia com diversa. Els visitants hi podran trobar moda, complements, articles per a la llar, joies, perfums, joguines i productes d'esport, entre moltes altres propostes.
La concentració de parades s'estendrà de manera estratègica, connectant els barris i creant un recorregut comercial ideal per passejar i aprofitar els descomptes destacats. Els carrers de Migdia, Pare Claret, Gran Via Jaume I, Hortes, Rambla, plaça Catalunya, Santa Clara i carrer Nou seran els eixos protagonistes.
L’oportunitat perfecta per a les butxaques familiars
La Botiga al Carrer esdevé un moment clau per a la ciutadania, especialment per a les famílies. Just després de la despesa que suposa l’inici del curs escolar, la cita permet adquirir articles de qualitat amb ofertes molt atractives.
Amb a la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya, aquesta iniciativa reforça el comerç de proximitat i posa en valor l'experiència de comprar a la ciutat. Pots consultar els comerços amb parada d’aquesta nova edició a continuació per organitzar millor la teva jornada de compres a Girona Centre.
Carrer Migdia
- EUREKAKIDS
- IMMA NENS
- MAMAA MATERNITAT
- MICKEY MONTSE
- MORGAN
- MUY MUCHO
- NUDUKA IN
- PEACOCK/GEOX
- POL LLIMONA
- SAVA BARCELONA
- SP WORKSHOP
- VADEBIO
- WETHEM JEWELS
Sant Antoni Maria Claret
- AIRE DE GIRONA
- BLONDA
- COLONIAL
- METROPOLIS
- PEACOCK
Jaume I
- NIUTA
- ONIX ELL
Rambla
- CALÇATS GIRALT
- CASA PIJAUME
- GIRONA FC
- UNIK
Carrer hortes
- TUA MISURA
Carrer Santa Clara
- CHANGE LINGERIE
- COMALAT DONA
- D'EVE
- DRAPPS
- FREIXA
- GI SAC
- GUITARE
- JOIERIA RAMÍREZ DE CARTAGENA
- LA GROSSA
- METROPOLIS
- POMES FRUITERIA
- RIBES
- SCARLATTA COLLECTION
- SIMORRA
- SOMSIS
- TAMARIS
- TONI PONS
Plaça Catalunya
- ÒPTICA AGUSTÍ
Carrer Nou
- ARGENCE
- ARNAU PALOU PERRUQUERS
- BASSÓ
- BE & CO
- BONET
- CAL CISTELLER
- CANIGÓ
- CULINARIUM
- GEMMA GALLA
- INTERSPORT AKILIA
- JOIERIA ROSA SALA
- KLSAT'S
- LA JUGANERA
- ÒPTICA CORAL
- PEACOCK -STONEFLY
- PERRUQUERIA TONS
- STREET ONE
- TECNOGALLERY
- TENTAZIONI
- TORRAS NENS
- UNNATI
